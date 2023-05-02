【命案】Lokman不懂駕駛拍撞車戲緊張　影帝林家棟氣勢懾人

▲ 《命案》

電影《命案》發佈第5條製作特輯，在該名為【楊樂文 撞車篇】的片中，導演鄭保瑞、編劇游乃海及兩位男主角林家棟、楊樂文（Lokman）表達對撞車戲份的感想。

撞車篇介紹了戲中飾演少東的Lokman意外撞到飾演大師的林家棟，然而Lokman表示自己不懂駕車卻要拍攝撞車戲，在家棟的替身被撞倒後，導演還要讓家棟親身上陣再拍攝數次撞車戲份，讓他壓力倍增。

《命案》是勵志片？

Lokman回憶起表示：「我地嘅攝影師不斷安慰我，佢見我喺架車好緊張，然後不斷安慰我『唔駛驚』，但我都仲係唔放心，因為真係好驚。」Lokman 亦謂在拍攝現場被家棟的氣勢震懾了。

導演鄭保瑞表示希望每場殺人戲除已知的暴力及力量外，還可以有不同的特質。他解釋指很多時觀眾都會容易放過殺人戲的後續：「殺完人然後就話 cut！」

然而導演並不滿足，認為殺人戲可以寫得更仔細。他憶起拍攝其間家棟表示認為此部電影的類型為勵志片，起初導演完全不同意，慢慢卻認同勵志片的說法，因為勵志片本身就充滿不可能，與電影的主題不謀而合。

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