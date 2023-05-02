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【虐兒案】48日大男嬰疑受虐昏迷留醫院5日後亡　警事隔近4年控父母謀殺及虐兒罪

社會 20:54 2023/05/02

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一對孟加拉裔夫婦在2019年涉嫌虐待自己48日大的男嬰致死，警方在接獲醫院通報後拘捕2人。警方經3年多調查及徵詢法律意見後，今日（2日）落案控告2人合共一項謀殺罪及一項看管兒童的人虐待或忽略兒童罪。

事發在2019年8月25日，警方當日接獲醫院職員報案，指一名48日大的男嬰昏迷，臉部有瘀傷，大腿骨折。男嬰父母同日涉嫌看管兒童的人虐待或忽略兒童被捕。該名男嬰於同年8月30日於瑪嘉烈醫院被證實死亡。

西九龍總區虐兒案件調查組接手調查案件，在徵詢法律意見後，警方今日落案控告該對夫婦合共一項謀殺罪及一項看管兒童的人虐待或忽略兒童罪，案件將於明日(3日)上午在九龍城裁判法院提堂。30歲孟加拉裔男子及其26歲孟加拉裔妻子均持香港身分證。

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責任編輯：蘇文軒

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