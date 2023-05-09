【高官訪京】孫玉菡拜會夏寶龍　匯報改善民生工作進展

▲ 孫玉菡拜會港澳辦主任夏寶龍。（政府新聞處圖片）

勞工及福利局局長孫玉菡今日繼續在北京的訪問行程。上午拜會了港澳辦主任夏寶龍，匯報勞工和福利事務的最新工作及未來方向，包括各項改善民生工作的進展。承諾勞福局會做好招才引智的工作以強化競爭力，同時照顧弱勢社群，建設關愛共融香港。



孫玉菡一行下午拜會人力資源和社會保障部副部長俞家棟及高層官員，就特區政府吸引人才和勞工政策及國際勞工組織事宜等議題進行工作會議。孫玉菡指出，全球人才競爭及人力短缺在疫情後加劇，香港作為粵港澳大灣區及海外人才門戶，特區政府會加強與內地多方面人才交流，助力建設大灣區人才高地。

出席直播對談 介紹港引才政策

孫玉菡傍晚出席內地最大人才線上服務平台之一「獵聘」主持的直播對談，介紹香港引才政策措施及獨特優勢。參觀該公司期間，孫亦了解平台如何進行就業配對，特別是招攬高端及海外人才，滿足各行業的發展需要。



此外，孫玉菡及團隊參觀位於北京的宋慶齡托育園，觀摩當地嬰幼兒照顧和託管服務。孫玉菡表示，內地優質託兒服務模式對改善本港幼兒服務質和量，以及釋放婦女勞動力甚具參考價值。



代表團明日離京前會到訪一個養老園區，了解醫養結合促進在地安老的經驗；亦會與中國企業聯合會代表會面。孫玉菡一行明晚將返港。

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責任編輯：林曉君