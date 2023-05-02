行為不符公眾期望會被懲處　區議員不准在會上講粗言穢語和直播？

▲ 麥美娟今日指，機制可調查行為表現不符公眾期望的區議員。(曾耀輝攝)

區議會改革方案今日出台，有建制派就話，「最辣」的是設履職監察機制，可調查及懲處行為不符公眾期望的區議員，何謂行為不符公眾期望？原來，包括在會議上用粗言穢語和直播。

新制下亦引入區議員履職監察機制，民政及青年事務局局長麥美娟今日話，機制可調查行為表現不符公眾期望的區議員，並按調查結果進一步處理，涉事區議員可因應調查結果向政務司司長上訴，而民青局會制定有關區議員行為的公開行政指引，列出「負面行為」清單。

政府其後在立法會文件交代，列出部分負面行為清單，包括但不限於，在會議上使用粗言穢語，即使在受勸喻或警告後仍沒糾正 ；不遵守會議常規，例如未得主席同意下發言、插話，發言離題、重複，在會議上拍攝直播等 ， 即使在受勸喻或警告後仍沒糾正。

文件指，民青局局長可按調查結果及建議，決定是否作出懲處，並可按事件嚴重程度，向有關議員發出勸喻或懲處，包括警告、罰款、暫停職務及在停職期間按比例扣起有關議員薪津。

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