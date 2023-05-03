【蔡天鳳碎屍案】蔡天鳳母親傳任遺產管理人掀爭產戰　「五姐」認申請外孫撫養權

28歲譚仔米線創辦人媳婦蔡天鳳（Abby）於大埔龍尾村一間村屋慘遭殺害肢解碎屍，前夫一家四口、蔡天鳳前家翁情婦、遊艇職員等共7人被控謀殺及妨礙司法公正等罪，謀殺案將於下周一（5月8日）再提堂。

有報道指，蔡天鳳母親「五姐」正申請兩名外孫撫養權，同時疑爭取擔任遺產管理人，或掀起一場涉及3個家庭、最少4名合法承繼人的爭產戰！

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申請兩外孫撫養權

據知，蔡天鳳母親「五姐」早於3月初已入稟高院，向法庭申請禁制死者前家翁鄺球出售加多利山物業。

五姐在女兒離世後，除非是配合警方調查，否則極少離開家門。而近日，五姐與現任丈夫頻頻現身金鐘一間律師行與律師會面，離開時神色凝重，有指五姐目前正處理遺產事宜。

五姐在訪問中承認正申請兩名Abby與前夫所生的外孫撫養權，至於有傳爭取擔任Abby遺產管理人就未有正面回應。

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關係如母子

五姐昔日時常在社交平台分享與家人的生活點滴，見到除了有與Abby的溫馨母女照之外，還有很多與女婿Chris的合照。

Chris不時親吻外母臉頰，又會盡顯孝心為對方拿手袋，視外母如親生媽媽一樣，關係親厚。

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