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【遊樂意外】3歲男童遭遊樂設施繩索纏頸昏迷　6名托兒所教職員全無發現

教育 09:44 2023/05/03

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托兒所內涉事遊樂設施用布遮蓋。（影片截圖）

小朋友玩遊樂設施，都要注意安全。日本近日有一名3歲男童在托兒所遊樂場玩耍時，意外遭遊樂器材的繩索勒住頸部，惟托兒所內6名職員均沒有留意，直至男童被發現時已失去意識。

最新影片：

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【童學園】媽媽坐輪椅深明出入不便之苦　退休校長揸無障礙的士助人為樂

據日媒報道，事發於5月2日，日本埼玉縣久喜市一間托兒所上午讓學生到戶外遊樂場玩耍，當時有6名職員看顧34名孩子。然而，在約10時30分左右，有一名男童被發現遭遊樂器材的繩索纏頸，雖仍有呼吸，但明顯失去意識。

男童在玩繩索時不慎纏頸。（影片截圖）

托兒所職員隨時報警，並即時剪斷繩索救出孩子，救護人員到場將男童送院搶救，至今男童未恢復意識。涉事的遊樂設施是設置在庭院小山造景，上面安裝了繩索，呈木樁狀，讓孩子可以像爬山一樣，拉著繩索爬上爬落。

事發時6名職員都沒有發現男童出事。（影片截圖）

令人不解的是，在場職員在意外發生時均沒有注意，反而是其他孩子看到男童情況才連忙告知職員。托兒所的園長就事件致歉，警方目前以業務過失傷害進行調查，以釐清事發時的詳細情況。

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責任編輯︰王明芳

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