【不良習慣】8歲兒子咬指甲成癮　媽媽出絕招帶去美甲戒惡習

▲ 8歲男童咬指甲成癮，媽媽帶他去美甲戒惡習。

如果小朋友有咬指甲的壞習慣，不但有礙儀容，而且恐有衛生隱憂，父母應盡早為他們戒掉惡習。內地一名8歲男童咬指甲成癮，媽媽想出一招，就是帶他去美甲，這樣他想咬也咬不到，慢慢讓兒子杜絕不良習慣。

綜合內地傳媒報道，遼寧錦州一名就讀小二的8歲男童愛咬指甲，高姓媽媽看到兒子的指甲愈來愈短，甚至短到在手指邊緣後面，好像變成了「肉包甲」。媽媽指已經很久沒有幫兒子剪指甲，只因「他都自己咬掉了」。

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美甲後不再咬指甲

媽媽為了兒子的指甲問題很苦惱，想起自己平時有做美甲，於是靈機一動決定也帶兒子去美甲，「上面有一層美甲的話，他想咬也咬不到了。」

近日媽媽帶兒子去美甲，還在網上分享了影片。媽媽請美甲師為兒子做長一點指甲，結果他10隻指頭變得又尖又長。兒子在美甲過程中也很配合，沒有顯得不耐煩。

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母子出發前已商量過，媽媽認為這樣可杜絕他咬指甲，兒子也覺得好玩，才願意去美甲。媽媽強調，「做完不影響兒子做功課」。事實上，兒子美甲後幾天，媽媽已經沒再看到他咬指甲，有感「效果好像還不錯」。

愛咬指甲或反映心理問題

有網民認為單靠做美甲不能解決根本問題，提醒父母了解孩子沉迷咬指甲的真正原因。另有醫生指出，小朋友若出現咬指甲難以克制，可能是患強迫症徵兆，或有焦慮不安情緒，呼籲家長要釐清根本原因，對症下藥，才能真正扭轉孩子的壞習慣。

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責任編輯︰王明芳