【癌症殺手】24歲女護士不停打嗝持續1年揭患結腸癌3期 身體出現2症狀要留心

▲ 24歲護理師嚴重胃食道逆流，持續1年打嗝不停，檢查竟患結腸癌3期。

若身體出現異況，可能是一個健康的警號。美國一名24歲護士，發現自己持續1年時間裡不停打嗝，還出現了嚴重的胃食道逆流，結果就醫檢查發現竟已罹患結腸癌3期。

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綜合外媒報道，居住在美國佛羅里達州的Bailey McBreen從2021年10月開始，打嗝的次數突然變多，「每天會打5-10次嗝。我以前很少打嗝，所以我才注意到這很奇怪。」不過一開始她不以為意，直至2022年2月時她感到極度的疼痛和食欲不振，甚至無法去洗手間，發現患有嚴重的胃食道逆流，就醫檢查後醫生卻將其視為一種焦慮的症狀。

隨後Bailey的病情持續惡化，於是再次前往醫院就醫，經電腦斷層掃描後，發現她的結腸中有腫瘤，確診結腸癌3期。她表示，「胃食道逆流是這其中的一個症狀，因為腫瘤正在慢慢變大導致腸阻塞。」

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所幸醫生為Bailey做了緊急手術後，成功切除腫瘤，之後開始進行化療，目前已抗癌成功。「我現在完全吃的是有機食品，我在被診斷之前我不會優先考慮這一點。被診斷出患有癌症後，讓我更加了解自己所穿的衣服和身體裡的東西。」

她以自己的經歷提醒大家，即使其他方面一切正常，但出現不尋常症狀時就要特別留意，同時她現在也更加珍惜和家人朋友的時間，「生命太短暫了，我們不能不斷地取悅別人，做那些不會讓你感到滿足的事情。」

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責任編輯：羅嘉欣