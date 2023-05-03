【打擊罪行】油麻地一商鋪涉無牌提供抽獎活動　男負責人及女店員被捕

▲ 警方拘捕男店鋪負責人及女店員，涉「出售非法獎券活動的彩票」（警方提供）

油麻地雜項調查隊人員根據線報，昨日（2日）下午約5時在彌敦道530-538號一商場調查。期間派員喬裝顧客，並發現一間店鋪的門外掛有抽獎海報，供客人抽獎。



由於該店鋪未有申領相關牌照舉行抽獎活動，人員於是隨即採取行動，拘捕一名51歲姓李女店員，涉嫌「出售非法獎券活動的彩票」。此外，人員亦拘捕一名49歲姓李男店鋪負責人，涉嫌「籌辦或管理非法獎券活動」。所有被捕人已獲准保釋候查，須於6月上旬向警方報到。行動中，人員檢獲抽獎券、抽獎箱、海報及相關獎品等證物。

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警方表示，根據香港法例第148章 《賭博條例》，獎券活動包括抽獎、大馬票、字花等任何為金錢或其他財產而作的競賽；而任何經抽籤或碰機會而分發獎品的博彩遊戲、方法、設計或計劃亦受條例監管。如任何人涉嫌「出售非法獎券活動的彩票」，一經定罪後，最高可處港幣$50,000罰款及監禁2年; 而涉嫌「籌辦或管理非法獎券活動」，一經循簡易程序定罪，可處罰款$5,000,000及監禁2年。

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記者：李芷玲