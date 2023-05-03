【網絡熱話】女子食火鍋途中突暴怒　滾湯潑向男伴殃及鄰座食客

▲ 女子食火鍋中途突嬲爆，拎滾湯潑向同座男伴鄰枱慘被殃及。

食飯時切勿亂講話，否則隨時「惹湯上身」！內地一間餐廳日前便發生一宗可怕事件，一名男子帶同女眷前來用餐，起初氣氛和諧，雙方有講有笑，惟未知是否講錯話，刺激到女方，女子下秒便瞬間暴怒，除了用食物怒擲對方，怒氣難消的她後來更直接將滾湯潑向男子，幸男子及時躲避，未見受傷，惟鄰座食客卻疑似被滾湯濺到。影片曝光後，不少網民大感嘩然，但有網民則質疑兩口子的舉動，其實是想「食霸王餐」。

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根據CCTV影片，男子一開始身旁本坐著一名女童，對面則坐著女伴，狀似一家三口共享天倫般於餐廳用膳。期間，女童未知何故離席，只剩下男子與女子，當時仍未見異樣的二人仍然繼續有講有笑。惟正當男子一邊夾菜，一邊嬉皮笑臉地講話時，懷疑「開口夾著脷」令女子突然黑面，其後更情緒失控，先用桌面食物，後用滾湯擲向男子。不過，似乎早有預備的男子卻及時躲開，更頭也不回地往外跑，女方亦隨之追了出去，而慘被滾湯濺到的鄰座則看似非常惘然，影片到此亦戛然而止。

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影片曝光後，隨即引起熱議，有人用「老虎乸」、「失體面」形容女方；有人亦指全是男方講錯話所致，「有些話不能亂說，有些玩笑不能開」；有人則笑言男方平時必定是訓練有數，才會及時閃避，、「這男的反應得多熟悉啊，沒有一定歲月的訓練，怕是訓練不出這種反應」。

不過，也有網民質疑男女方行為，似乎是有套路的，「孩子吃完先離開，兩口子藉口吵架逃單了。都是商量好了的吧？」

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責任編輯：羅嘉欣