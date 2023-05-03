【東張西望】律師住所長期受滲水困擾　樓上涉事戶主反控：佢要脅我哋【有片】

▲ 周小姐家中受滲水問題困擾逾年！

一對居住在黃埔花園的律師母女，長期飽受天花漏水問題困擾，二人需「煲水沖涼」、「戴頭盔去廁所」，有指樓上單位業主是骨科名醫潘醫生，周小姐指樓上業主在客廁擺著大量雜物，並在連日來與滲水辦周旋！

在昨晚（5月3日）播出的一集《東張西望》中，主持黎寬怡（貓仔）訪問周小姐，又與她一同到涉事單位跟進事件！

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滲漏液體含尿液成份

周小姐指自己找了公正行為漏水的客廁進行測試，證明了滲漏的液體含有尿液成份，即是滲水辦不可指那地方是儲物室。滲水辦聽過周小姐的說法後，同意進行其他可行的測試。

據知樓上單位的業主曾對主廁進行維修，但沒有處理客廁漏水問題。在《當張西望》訪問當日，食環署到場進行主廁覆檢、客廁漏水測試，周小姐、《東張西望》也到場了解！

▲ 苦主周小姐現身《東張西望》。（節目截圖）

疑似涉事女戶主現身

有一位疑似女戶主從漏水單位開門，女戶主一見到攝製隊便問：「你哋可唔可以行開啲啊，我唔知你哋係邊個。」

周小姐追問：「你哋係唔係話樓下有人屈你啊？你覺得樓下點樣屈你啊？」貓仔接著問：「食環署依家係唔係喺入面？」

周小姐繼續問：「之前係唔係有一個係潘醫生嘅媽媽話樓下逼死咗佢老公？我想問樓下點樣逼死咗佢老公啊？」女戶主聽過問題後就馬上把大門關上。

▲ 疑似涉事女戶主現身！（節目截圖）

戶主不願開水掣

後來，一名拿著膠筒的食環署職員從涉事單位步出，並指戶主清空了客廁來讓他們做測試。由於涉事單位戶主不願開水掣，所以食環署職員要到垃圾房裝水來做測試。

涉事單位內堆滿雜物、傳出異味，有指單位已經沒有人住，但為何又不開水掣呢？貓仔請女戶主重新開水掣讓食環署職員裝水做測試，女戶主聽過後則大力地關門。

▲ 食環署職員需到垃圾房裝水。（影片截圖）

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醫生媽媽現身？

在《東張西望》採訪期間，有人報警指自己受到滋擾，警員到場了解。

疑似女戶主帶同疑似醫生媽媽回到單位，單位內傳出潘媽媽的聲音，並不斷指責周小姐：「我哋同佢無瓜葛，我唔想死，我要告樓下嗰個，佢要脅我哋，勒索我哋，佢係壞女人，搞到我哋。佢話我個仔係醫生，佢要十幾萬，佢話我哋有錢。」最後，婆婆由救護員送院治理。

▲ 疑似醫生媽媽現身！（影片截圖）

周小姐被潘媽媽中傷

周小姐指樓上單位依然不願與他們溝通，而樓上單位戶主反指被周小姐冤枉、勒索。

同時，周小姐又稱對方的指控是信口雌黃，絕對是傷害一名律師的專業形象、屬於誹謗，周小姐表示會保留追究權利，又要求潘醫生親自道歉。

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