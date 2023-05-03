【慈善血拼】Loewe織籃手袋限定pop-up店　每售一個捐15歐元扶貧

▲ Loewe每到夏天都會推出的Paula's Ibiza系列，又再上架。

現在做大集團旗下的時裝設計師真不容易，除了春夏和秋冬兩季外，每隔數月都要推出額外的系列好等顧客保持新鮮感，少一點魄力相信都會倒下。Loewe亦不例外，創作總監Jonathan Anderson可說是多產而每次都能夠保持一定水準的設計師，看看早前既有與日本吉卜力工作室的合作，亦有主打山系的EYE/LOEWE/NATURE系列，而每逢夏季來臨則有Paula’s Ibiza系列。

永遠以度假服裝為中心點Paula's Ibiza系列，這一次又豈會例外？就以配飾手袋為例，依然是集中火力炮製以酒椰葉纖維及Iraca棕櫚纖維織造的手袋，而這一次有不少手袋造型更是創新，例如水桶形、魚和大象造型等，顏色的應用更是多季以來最鮮艷的。

難得的是這些手袋全於馬達加斯加及哥倫比亞的社區手工製作，Loewe每售出一個織籃便即捐贈15歐元支援當地社區，捐款將會資助哥倫比亞的大學獎學金計劃及於馬達加斯加興建的工藝培訓學校，絕對值得支持。

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Paula’s Ibiza Pop-Up shop info

日期：即日起至7/5

地點：K11 Musea地面Opera Thearte

產品查詢：2776 6881

記者：何偉雄