【搶人才】警隊本周五起調整3項入職要求　撤最低身高及體重要求、增中英筆試

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香港警務處今日（3日）宣布，由本周五（5日）起，調整3項入職要求，包括取消最低身高及體重要求、投考時可配戴眼鏡或隱形眼鏡及增設中英文筆試，新要求適用於警員、見習督察及輔警警員。處方表示，調整目的以保持警隊在人力資源市場的競爭力，並進一步提升招聘效率。

入職要求會作出以下調整：

取消最低身高及體重要求，與其他紀律部隊看齊

取消對配戴矯視工具的投考者進行不配戴矯視工具的視覺敏銳度測試，即投考者在配戴眼鏡或隱形眼鏡的情況下通過相關測試，會被視為符合視力要求。至於色覺測試的要求，則維持不變

增設「警員中英文筆試」，為投考者提供另外一個符合語文能力要求的途徑。筆試以香港中學文憑考試中英文科第2級為基準，分為中文運用和英文運用兩份試卷。通過筆試的投考者會被視為符合警員職位的語文能力要求，而相關成績永久有效。

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警方發言人說，警隊一向採取積極主動的招募策略，吸引質素卓越及具備作為警務人員所需才能的人士投考。警隊會與時並進，不時檢視招募政策，保持在人力資源市場的競爭力。

警隊會繼續透過不同媒介、社交媒體和各類型活動加強招募宣傳及便利投考人士，如「警察招募‧體驗日」、「警察‧大學招募快線」、輔警招募快線、警「募」直播節目、警隊學長計劃、輔警大學生計劃、志警成計劃以及警察招募同儕計劃等。

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責任編輯：陳麗娜