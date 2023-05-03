【性感女神】李敏妹妹獲強尼引薦轉當幕前　李賢火辣身材被封ViuTV隱藏版索主持【多圖】

▲ 演員李敏（Ranya）妹妹李賢（Leanne）被封為隱藏版索主持。

演員李敏（Ranya）日前分享遊泰時的旅行照片，身穿泳裝的她難得性感示人，跟平日的文青造型很不同。

反而，李敏妹妹李賢（Leanne）則不時以火辣造型向大家派福利，被封為隱藏版索主持的她是不少網民心目中的性感女神。

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強尼介紹轉做幕前

本來從事幕後工作的李賢受疫情影響致零工作，在強尼的引薦下轉當幕前，為ViuTV真人騷節目《學神出沒注意》擔任主持，初露頭角。

她其後亦有主持《舉高雙手3》，以及為《水著考有Feel》和《你是我的後援會》擔任嘉賓。

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性感女神一步步吸粉

未有簽下任何公司的李賢亦有為AMM亞州心動娛樂及網台拍攝節目，偶爾亦會接拍廣告，漸漸吸納一班粉絲。

雖然李賢暫時參與的幕前工作不及家姐多，不過她亦成功令大家留下印象，更被封為隱藏版索主持，相信未來定可「現形」。

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