  • 26°C
香港時間 : 2023503日 (週三) 12:18
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 母親節 洪欣 新手爸媽 何超雲 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【性感女神】李敏妹妹獲強尼引薦轉當幕前　李賢火辣身材被封ViuTV隱藏版索主持【多圖】

娛樂 11:30 2023/05/03

分享：

分享：

熱門 母親節 洪欣 新手爸媽 何超雲 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

演員李敏（Ranya）妹妹李賢（Leanne）被封為隱藏版索主持。

演員李敏（Ranya）日前分享遊泰時的旅行照片，身穿泳裝的她難得性感示人，跟平日的文青造型很不同。

反而，李敏妹妹李賢（Leanne）則不時以火辣造型向大家派福利，被封為隱藏版索主持的她是不少網民心目中的性感女神。

【野人老師X季前賽】李敏曾歷戶口僅剩3位數　父母反對下堅持入行：這是我的人生

    點擊圖片放大
    +16
    +15

強尼介紹轉做幕前

本來從事幕後工作的李賢受疫情影響致零工作，在強尼的引薦下轉當幕前，為ViuTV真人騷節目《學神出沒注意》擔任主持，初露頭角。

她其後亦有主持《舉高雙手3》，以及為《水著考有Feel》和《你是我的後援會》擔任嘉賓。

【月光之約】張進翹+李敏合演《三生三世愛情餘味》MV　Manson：愛到欲生欲死的痛【有片】

    點擊圖片放大
    +11
    +10

性感女神一步步吸粉

未有簽下任何公司的李賢亦有為AMM亞州心動娛樂及網台拍攝節目，偶爾亦會接拍廣告，漸漸吸納一班粉絲。

雖然李賢暫時參與的幕前工作不及家姐多，不過她亦成功令大家留下印象，更被封為隱藏版索主持，相信未來定可「現形」。

最新影片推介：何依婷專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】何依婷佛系性格曾被誤會不上進　入行目光擴闊不再井底之蛙

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【野人老師X季前賽】李敏曾歷戶口僅剩3位數　父母反對下堅持入行：這是我的人生
18:10 2022/10/27
【野人老師X季前賽】李敏曾歷戶口僅剩3位數　父母反對下堅持入行：這是我的人生
【性感KOL】嘉盈穿比堅尼玩潑水大派福利　指男人不可能喜歡女人平胸【多圖】
16:59 2023/04/18
【性感KOL】嘉盈穿比堅尼玩潑水大派福利　指男人不可能喜歡女人平胸【多圖】
【靚女KOL】「肥肥人」覺得著背心行山冇問題　Vivian：就咁戴個Bra當然誇張【多圖】
19:23 2023/03/24
【靚女KOL】「肥肥人」覺得著背心行山冇問題　Vivian：就咁戴個Bra當然誇張【多圖】
【靚女KOL】卡姐掌握流量密碼派福利益粉絲　體驗痛症治療大聲嗌痛【多圖】
18:46 2023/03/31
【靚女KOL】卡姐掌握流量密碼派福利益粉絲　體驗痛症治療大聲嗌痛【多圖】
【不正常愛情研究所】SuSuca揭KOL界荒誕男女關係　黃紫恩伍倩彤爆呃like大法【多圖】
18:37 2023/04/28
【不正常愛情研究所】SuSuca揭KOL界荒誕男女關係　黃紫恩伍倩彤爆呃like大法【多圖】

你可能感興趣

【野人老師X季前賽】李敏曾歷戶口僅剩3位數　父母反對下堅持入行：這是我的人生
18:10 2022/10/27
【野人老師X季前賽】李敏曾歷戶口僅剩3位數　父母反對下堅持入行：這是我的人生
【性感KOL】嘉盈穿比堅尼玩潑水大派福利　指男人不可能喜歡女人平胸【多圖】
16:59 2023/04/18
【性感KOL】嘉盈穿比堅尼玩潑水大派福利　指男人不可能喜歡女人平胸【多圖】
【靚女KOL】「肥肥人」覺得著背心行山冇問題　Vivian：就咁戴個Bra當然誇張【多圖】
19:23 2023/03/24
【靚女KOL】「肥肥人」覺得著背心行山冇問題　Vivian：就咁戴個Bra當然誇張【多圖】
娛樂人物職業 演員 ViuTV 娛樂機構 娛樂行業

最高瀏覽

【恐怖意外】16歲男生體育課跑步不慎跌倒 眼睛遭龍門柱刺穿重傷不治
12:43 2023/05/02
【恐怖意外】16歲男生體育課跑步不慎跌倒 眼睛遭龍門柱刺穿重傷不治
【AV女優】第2位港產AV女優愛派福利　Alice Wong為圓夢：好心急咁接【多圖】
11:58 2023/05/02
【AV女優】第2位港產AV女優愛派福利　Alice Wong為圓夢：好心急咁接【多圖】
【賭王千金】何超欣未為何家不和傳聞影響心情　激罕Deep V上陣與谷愛凌鬥性感【多圖】
13:14 2023/05/02
【賭王千金】何超欣未為何家不和傳聞影響心情　激罕Deep V上陣與谷愛凌鬥性感【多圖】