【燕麥利弊】中醫師親身測試連續兩星期吃燕麥早餐　結果：皮膚突然變得敏感兼臉出痘痘

▲ 註冊中醫師楊明霞認為，燕麥片雖然有許多營養價值，但是建議早餐應該多元化一點，不可長期食用燕麥片，以免適得其反。

近年，興起Brunch、All day Breakfast的飲食文化，不少人也喜歡在假日將早、午餐合併進食，感覺悠閒寫意不受時間所限。但其實Breakfast是否真的All day也適合？而不少人也認為健康的燕麥早餐，又是否人人適合？

燕麥味甘，性平，入脾、腎、大腸經，有下氣寬中，通便養胃、降糖減肥等功效。燕麥中的纖維素，含可溶性纖維和不溶性纖維兩種，前者能大量吸納體內膽固醇，並排出體外，從而降低人體血液中的膽固醇；後者能延緩胃的排空，增加飽腹感，控制食慾。兩者對維持血糖正常平衡和抑制膽固醇吸收有明顯效果。但是，研究顯示，過多服食燕麥容易引起胃痙攣或脹氣。因此脾胃、腸道虛弱者，不宜經常食用。

這是我的親身經驗︰在美國，有很多當地人會以燕麥片作為早餐。本著研究的精神，我去不同的超市買了各種品牌的燕麥片，有機的、Old fashion無添加的、加入乾果香料的等等。不超過兩個星期，連續把燕麥片作為早餐來吃的我，皮膚突然變得敏感，臉上還冒出不少痘痘。當我停止服食以後，這些迹象就消失了。

▲ 燕麥早餐有很多好處，但並不是人人適合食用，楊明霞醫師指出，若陰虛火旺的人食用，燕麥片中的高纖維成分會對脾胃造成負荷。（iStock圖片）

在多年的臨床觀察中，中國人若長期吃燕麥片，會容易出現皮膚過敏的情況，這是因為中國人的脾胃有別於西方人。燕麥片是經過熱烘處理，若陰虛火旺的人食用，燕麥片中的高纖維成分會對脾胃造成負荷，久而久之脾胃的消化吸收功能減弱，無法將營養物質輸送到身體的各個部位，尤其是皮膚。

由於皮膚的徵狀及狀況是身體內部的反映，皮膚的抵抗力和新陳代謝也將會減弱。燕麥片雖然有許多營養價值，但是建議早餐應該多元化一點，不可長期食用燕麥片，以免適得其反。

撰文：楊明霞（註冊中醫師）