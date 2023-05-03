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【珍惜生命】青衣男子疑駁電尋死　清醒送院救治

社會 11:01 2023/05/03

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熱門 母親節 洪欣 新手爸媽 何超雲 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

青衣宜業樓一名中年男子觸電受傷，救護將其送院治理。警方指，不排除有人以電線駁電企圖自殺。

今日（3日）早上約7時半，青衣宜業樓一名中年男子觸電受傷。救護員趕到，發現傷者流鼻血但清醒，遂將他送院治理。警方到場調查後，不排除有人以電線駁電企圖自殺。

消息稱，男事主為一名電工，疑因病厭世自尋短見。事發於昨晚，事主疑以電插座駁電，結果觸電受傷，延至今早他不堪身體痛楚，於是報警。警員其後檢走電線等證物，作進一步調查。

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防止自殺求助熱線：
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
利民會： 3512 2626
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

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記者：解青羽

網絡熱話 青衣 自殺

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