【珍惜生命】青衣男子疑駁電尋死　清醒送院救治

▲ 青衣宜業樓一名中年男子觸電受傷，救護將其送院治理。警方指，不排除有人以電線駁電企圖自殺。

今日（3日）早上約7時半，青衣宜業樓一名中年男子觸電受傷。救護員趕到，發現傷者流鼻血但清醒，遂將他送院治理。警方到場調查後，不排除有人以電線駁電企圖自殺。

消息稱，男事主為一名電工，疑因病厭世自尋短見。事發於昨晚，事主疑以電插座駁電，結果觸電受傷，延至今早他不堪身體痛楚，於是報警。警員其後檢走電線等證物，作進一步調查。

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防止自殺求助熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

利民會： 3512 2626

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記者：解青羽