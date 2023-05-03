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【性女咪神】「波波」連環出擊派福利　背心上陣「胸」湧而出夠吸睛

娛樂 11:27 2023/05/03

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熱門 母親節 MIRROR 新手爸媽 洪欣 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

波波身材好勁！

黃婧靈「波波」憑着36E「Big」爆上圍加大膽言行，成為「新一代性女」兼「咪神」，深得不少宅男喜歡！

性感派福利

近日「波波」在社交網連發多張街頭照，相中所見她穿上白色吊帶小背心加短裙上陣，在街上大擺甫士，而上衣貼身的剪裁不但「凸」顯驕人上圍，又隱約露出Bra痕，性感誘人！

另一輯，她則穿上高領包到實一實，不過她膊頭不經意露出Bra帶，一樣養眼，「波波」更留言表示：「你今日開心咗未:)?」相片如此吸睛，不少網民都笑言被她迷到暈，更有人問她會否效法繪麗奈進軍AV界？

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受曾志偉點名  「波波」自稱智慧波

「波波」因加入TVB主持《後生仔傾下偈》而引關注，及後高層曾志偉上該節目時，更半開玩笑地點名表示欣賞波波，由此被媒體形容為志偉愛將。波波亦漸獲TVB重用，不斷為J2主持綜藝節目。

雖然「波波」因出眾的身材而為人關注，惟屢被諷以身材為賣點，她曾在個人IG玩「你問我答」時，被網民問及三圍數字，波波回應屬私隱不願透露，但有網民指她屢以身材為賣點，她回應：「都要有先賣到。」

波波並續稱：「其實一直想講好耐，我賣點係腦，出名TVB智慧波。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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