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【TVB大執位】蔡思貝周年報告排頭位　陳嘉慧撼贏陳瀅郭柏妍登首頁惹爭議【多圖】

娛樂 12:49 2023/05/03

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熱門 母親節 洪欣 新手爸媽 何超雲 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

TVB公佈2022周年報告，花旦與小生排位受關注。

TVB日前公布2022周年報告，除了一覽過去一年的業務表現，最矚目必定是花旦與小生之爭，每年藝員名單的排位受到網民的關注。

逾160位藝員平均分佈在6頁名單中，第一頁由2020年視后蔡思貝領軍帶頭，力壓一眾男女藝員佔居首位。

翻看蔡思貝在2021周年報告，她僅排在第三行12位，如今兩級跳穩登「榜首」，見盡視后在大台的地位。

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花旦小生大執位

與蔡思貝平排睇齊的視帝視后陳豪、胡定欣及陳山聰，排在首頁頭位。而李佳芯雖然一直傳被雪藏遭坐冷板凳，近年亦沒有特別參演劇集，但仍穩佔首頁之位。

跟隨有蕭正楠、馬國明、黃智雯、劉佩玥、陳展鵬、黃翠如、周嘉洛、袁偉豪、姚子羚、張振朗、張曦雯等。

而去年11月續約的高海寧，以及近年備受力捧的小花劉穎鏇、陳曉華，明顯受到TVB重視被排於首頁，以「行動」鼓勵上位小花們。早年傳因與陳瀅合作鬧不和的龔嘉欣，撼贏對方登上首頁，陳瀅由去年首頁跌至第二頁。

蔡思貝力壓全部藝員排第一位。（第一頁）

最令人驚訝的，《愛上我的衰神》女主角陳嘉慧竟然爬過剛奪「飛躍進步女藝員」獎的郭柏妍登上首頁，令一班網民議論紛紛。陳嘉慧在2021周年報告，僅於第三頁最尾之位。

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林夏薇跌落第二頁

至於視后林夏薇則被大拋離，由去年首頁第一行3位，跌至第二頁第三行12位。

而有「話題女王」之稱的馮盈盈，成功解凍有份參演重頭劇《逆天奇案2》，不過排位依然落後，由去年首頁跌至第四頁第三行，看來TVB今次真的來個大執位！

點擊查看花旦靚相：

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撰文 : TOPick柴犬出動

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