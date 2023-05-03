【詭異命案】年輕男女峇里酒店全身赤裸倒血泊亡 CCTV揭男子曾爬出走廊呼救

▲ 峇里酒店詭異命案，年輕男女全身赤裸倒血泊亡！CCTV畫面揭男子最後求救身影。

印尼峇里島向來是熱門度假勝地，但日前一間五星級酒店竟傳出離奇命案。1對中國年輕男女被發現分別倒臥在酒店走廊及客房浴室，滿身是血及有傷痕，CCTV畫面更揭男子在死前曾浴血爬出走廊呼救。

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綜合外國媒體報道，命案發生於峇里島金巴蘭（Jimbaran）洲際酒店。5月1日凌晨6時許，酒店員工接到住客電話，指聽到有人在走廊呼救。員工立即到場查看，驚見全身赤裸男死者倒臥在酒店走廊的露台上，滿身是血及有多處傷痕。員工再走進客房，又發現洗手間浴缸内躺有一具赤裸女屍，身上同樣有明顯傷痕。

警方表示，25歲男死者及22歲女死者同為中國籍，在被發現時都已身亡。其中，男死者的脖子和左腿均有傷口，女死者則是頸部有纏繞痕跡、額頭瘀傷；案件始末仍在繼續調查中。

根據酒店CCTV畫面顯示，房間由女死者預定，她在4月30日晚8點抵達飯店登記入住。5月1日凌晨，男子在酒店大堂與女子見面，兩人一起回到房間。之後，男子稍作離開，其後又回房。凌晨1時許，酒店員工送餐到兩人的客房後離開。直至凌晨6時32分，男子滿身是血爬出房間，最後倒臥走廊死亡。

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責任編輯：羅嘉欣