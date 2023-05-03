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【備孕檢查】生殖系統大小影響造精能力　醫生教一個OK手勢自測能否當爸爸

親子 11:41 2023/05/03

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熱門 母親節 洪欣 新手爸媽 何超雲 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

男性的睪丸大小會影響生育能力。（iStock圖片）

不少夫妻計劃生育前都會做懷孕前檢查，除了檢查女性子宮健康外，原來男性的睪丸尺寸也很重要。台灣有婦產科醫生就分享一個簡單實用的「手勢」，可以自測睪丸的大小，以此判斷能否當爸爸。

最新影片：

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【童學園】媽媽坐輪椅深明出入不便之苦　退休校長揸無障礙的士助人為樂

台灣博元婦產科不孕症治療試管嬰兒中心的蔡鋒博醫生早前在facebook上載影片，傳授一個手勢，可以讓男性自測自己的睪丸大小是否正常。他表示，這檢測是由臺北榮民總醫院黃志賢教授發明。

醫生教用OK手勢測試能否當爸爸。（影片截圖）

睪丸可以製造精子，分泌雄激素，而且睪丸的大小跟性能力亦有關係。蔡醫生指出，成年人的睪丸長度約在3.5至4厘米，但平日可能較難量度，因此他教路，男性在洗澡時，只要用拇指和食指比出「OK」手勢，再將睪丸放到OK圈出的範圍裡，若睪丸過不去，代表可以「當爸爸」，若很輕易穿過，則代表睪丸萎縮，造精能力有問題。不過，如果睪丸太大顆也不是好事，因為可能有腫瘤，應盡快做檢查。

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責任編輯︰王明芳

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