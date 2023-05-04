【道德綁架】地鐵車廂喝逼男子讓座被拒　孕婦發難︰我就這態度看你讓不讓

關讓座的原意是乘搭公共交通工具時方便有需要人士、提倡禮讓和關愛精神，但讓座是自願性質。內地網絡最近瘋傳一名上海孕婦搭地鐵時，要求坐在「愛心專座」(即關愛座)的男子讓座，惟男子指孕婦態度不佳，拒絕讓座，孕婦見狀竟手指指怒罵對方，期間有其他乘客讓出座位，但她卻堅持要該男子起身，十分橫蠻。此片引來網民熱議，大部份人都認為讓座應出於主動，孕婦囂張命令人讓座就是道德綁架。

根據內地傳媒報道，事發上周五（28日）在上海地鐵7號線的車廂，一名身穿黑色吊帶裙的孕婦上車後發現沒有座位，於是走到1名坐於「愛心專座」的男子前面，喝令他讓座。從影片中可見，孕婦用手捉住座位旁邊的扶手，來勢洶洶說︰「找啥讓我說你能給孕婦讓個座位吧！」男子不滿回應︰「找啥讓座。」、「咋不讓」，女子寸爆說︰

聲音太小是吧？聽不到

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男乘客堅拒讓座

戴着口罩的男子反問︰「妳就這個態度？」孕婦深深不忿，提高聲線駡對方︰「我剛才態度很好的，你起來啊！我就這個態度，看你今天讓不讓！」，又指自己曾禮貌發問被拒︰「我剛才小聲的很禮貌說了2次，不夠用是吧？你讓不讓，我就問你！」男子不為所動繼續坐着，再反問︰「妳就這個態度嗎？」，孕婦再反擊︰「因為你對我是這個態度，所以我回給你」。

兩人爭吵期間，旁邊有乘客主動起身讓座，惟孕婦不領情，仍然堅持要該男子讓座，繼續站在他面前中氣十足地鬧人，令人側目，更有乘客在不遠處看熱鬧。

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影片於網上瘋傳，網民紛紛留言，批評孕婦的野蠻態度是道德綁架他人︰「懷了孩子就是你最大嗎？可以讓座，但是麻煩禮貌詢問別人是否可以讓座」、「讓座是情分，不讓是本分，可別搞錯了」、「讓座是自願不是義務，不應道德綁架他人」。亦有網民指男乘客都是體重高人士︰「直情係欺凌！咁多人你唔叫，偏偏要叫個位置最好，而體重又高嘅人，人家站着都超辛苦㗎！」、「呀大媽，係“讓”，唔係“逼”呀！人地個肚同你一樣大呀！」

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