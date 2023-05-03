【令人心痛】媽媽帶3女兒海灘戲水全遭海浪捲走 2幼女被救上岸惜溺斃

▲ istock

馬來西亞前日發生溺斃意外，46歲媽媽帶3名女兒到海邊玩水，豈料4人遭海浪捲走，等到人被救起時，10歲及13歲女兒均已溺斃，具體事故原因仍在進一步調查中。

影片推介：

綜合當地媒體報道，事發於前日，46歲的媽媽帶上27歲、13歲及10歲女兒，到當地一海灘玩水，取料下午3時半許，突遭到海浪捲走，4人全部被捲走。

現場民眾見狀立即幫忙，即時將該名媽媽、27歲女兒救回岸上，幸兩人生還，但13歲及10歲女兒獲救時已失去呼吸心跳。

當地消防局獲報後，立即派出一輛消防車、一輛卡車及9名消防員到場救援，惟抵達現場時，2女已停止呼吸心跳亡。目前兩名死者遺體已被移交給警方，具體死因仍在進一步調查中。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

立即參加TOPick全港英文作文比賽2023，豐富獎品等緊你！︰https://bit.ly/3FSyDTu

責任編輯︰王明芳