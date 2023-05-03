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【令人心痛】媽媽帶3女兒海灘戲水全遭海浪捲走 2幼女被救上岸惜溺斃

親子 11:39 2023/05/03

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熱門 母親節 洪欣 新手爸媽 何超雲 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

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馬來西亞前日發生溺斃意外，46歲媽媽帶3名女兒到海邊玩水，豈料4人遭海浪捲走，等到人被救起時，10歲及13歲女兒均已溺斃，具體事故原因仍在進一步調查中。

影片推介：

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【童學園】媽媽坐輪椅深明出入不便之苦　退休校長揸無障礙的士助人為樂

綜合當地媒體報道，事發於前日，46歲的媽媽帶上27歲、13歲及10歲女兒，到當地一海灘玩水，取料下午3時半許，突遭到海浪捲走，4人全部被捲走。

現場民眾見狀立即幫忙，即時將該名媽媽、27歲女兒救回岸上，幸兩人生還，但13歲及10歲女兒獲救時已失去呼吸心跳。

當地消防局獲報後，立即派出一輛消防車、一輛卡車及9名消防員到場救援，惟抵達現場時，2女已停止呼吸心跳亡。目前兩名死者遺體已被移交給警方，具體死因仍在進一步調查中。

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責任編輯︰王明芳

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