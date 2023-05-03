【腦中風】33歲男演員半身麻痹送院　確診腦中風宣布停工【附中風先兆】

▲ 33歲南韓音樂劇演員崔晳鎮確診腦中風。

中風有年輕化趨勢，南韓一名33歲音樂劇演員原定於周日（4月30日）參與演出，未料當日早上突然半身麻痹，送院後證實為腦中風，被逼取消演出，他其後發文向一眾劇迷致歉，並表示會盡快康復，與大家見面。

最新影片：

綜合當地傳媒報道，現年33歲的崔晳鎮（최석진）原定於周日演出音樂劇《海賊》，但製作公司當日突然宣布演出取消。翌日公司再發出公告，指崔晳鎮因確診腦中風，須退出演出，他原本參演的場次將更換演員，部分場次亦會臨時取消，觀眾可申請退款。

消息一出令劇迷感到驚訝，崔晳鎮本人於5月1日透過社交平台向觀眾表達歉意，「對於臨時取消公演，耽誤到觀眾寶貴的時間，真的很抱歉」，又指當日早上突然出現半身麻痹的情況，緊急送院後，被診斷為腦中風，於是第一時間通知公司無法照常演出，他表示「我會盡快恢復健康，並以健康的樣貌與各位見面」。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

小中風後應立即求醫

中風可分為兩大類，即「缺血性中風」和「出血性中風」，亦俗稱「塞血管」和「爆血管」。缺血性中風的徵狀為半邊身乏力、痲痺、步伐不協調或語言障礙等；出血性中風則通常來得又急又嚴重，因出血可導致腦內積聚血塊，擠壓腦部，令顱內壓力上升，進而引致嚴重頭痛、嘔吐、神志不清甚至昏迷等情況。

中風難以預測，發生得快，若真要說到中風先兆，小中風便是暫時較能作為預兆的一個情況。因為醫學文獻指出，若發生了小中風卻未有理會，大約一成的病人會在一個月內出現大中風，其中更高達一半人會在7日內發生。

四字口訣判斷中風先兆

香港腦科學會委員盛斌醫生曾受訪指出，現時每4至5名中風人士中就有一人曾試過小中風，坊間俗稱的小中風，醫學稱為「短暫性腦缺血發作」，主要病徵包括臉部不對稱、說話含糊不清，肢體活動能力驟降（偏癱）等。而小中風徵狀於24小時內完全康復，快則在病發後1小時內已消失，由於徵狀持續的時間很短，有機會被患者忽略。

點擊下圖睇「四字口訣」判斷中風先兆：

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

醫生表示，不同病人有不同的徵狀，可以是四個先兆同時出現，或只得一、兩樣；徵狀可漸進式或一次過發生。有些中風由創傷造成，一些患者的結締組織較容易受損，輕微受創也可形成動脈剝離而中風，有醫學文獻記載，感冒大力咳嗽、劇烈運動、甚至睡歪頸都可能引發動脈剝離中風。

5招減低中風風險

由於中風的主要成因是吸煙、血壓高和血管硬化，因此市民如要減低中風的風險，應留意日常生活習慣，避免血管硬化：

戒除煙酒

作息定時，保持心境平和，加上適當有恆的運動

注意均衡飲食，不要吃太多肥膩或甜的食品；避免過胖

血內膽固醇過高者節制飲食或接受治療

高血壓、糖尿病患者要定期接受檢查和治療

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

立即參加TOPick全港英文作文比賽2023，豐富獎品等緊你！：https://bit.ly/3FSyDTu

責任編輯：羅嘉欣