【無家者】疫下露宿者曾高達1,564人　社署設短期住宿支援惟缺受惠數字

▲ 疫下露宿者曾高達1,564人，社署設短期住宿支援惟缺受惠數字。（冼偉倫攝）

立法會會議上有議員關注，在新冠疫情下，香港的無家者數目增加的議題。勞工及福利局局長孫玉菡書面回覆，指截至2020年3月底，登記的露宿者人數有1,423人，升至2022年3月底的1,564人。隨着疫情放緩，截至2023年3月底，露宿者人數已回落至1,441人，較高峰期減少約7.8%。



孫玉菡指，社署提供多項支援予露宿者，包括資助非政府機構為露宿者提供短期住宿，現時為露宿者而設的緊急及短期宿位共有626個，包括228個資助宿位，以及398個由非政府機構以自負盈虧方式營運的宿位。

就露宿者的住宿需要，社署資助的露宿者綜合服務隊及相關服務單位的社工會因應他們的意願及實際情況，協助他們制定較穩定的住屋安排，包括協助他們租住私人樓宇、轉介申請安老院舍照顧服務、向房屋署推薦合資格個案編配公屋單位，以及其他住宿援助計劃等。不過政府沒有備存露宿者獲社署向房屋署推薦編配公屋單位的個案數字。



疫情期間，服務隊持續在日間及深宵進行外展探訪，主動接觸露宿者，了解其露宿的原因，並按露宿者的實際需要及接受服務的意願提供綜合服務，包括輔導、服務轉介、短期住宿，以及申請經濟援助等，目的是解決露宿者的緊急福利需要，協助他們脫離露宿生活，重新融入社會。

服務隊亦為露宿者提供最新的疫情資訊及派發防疫物資，並密切留意服務需要及緊急援助金的使用情況，以應付露宿者的迫切需求。

此外，為協助加強防疫措施，社署已先後6次向受資助的非政府機構（包括露宿者服務單位）及以自負盈虧模式為露宿者提供住宿服務的非政府機構提供特別津貼，以購置個人防護裝備及消毒用品。

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責任編輯：陳麗娜