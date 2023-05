【飲出好成績】孩子不愛飲水易發脾氣損學習力　英研究︰飲300ml水專注力高25%

▲ 英國有研究指出學童飲300ml水,有助提高專注力25%,從而獲取較佳成績。

有爸媽總是要常提醒小朋友飲水,水分對於人體健康有益處。近年不少研究提及孩子身體缺水影響穩定情緒,即易發脾氣,此外,缺水亦影響專注力,從而影響學習力。所以,小朋友愛喝水身體有足夠的水分、情緒穩定、專注力佳,間接較易獲得好成績。

人類身體由55%至65%的水組成,超過整個人體的一半,對於大腦、皮膚、器官和肌肉中細胞建構有重要功能,亦助調節溫度、影響出汗量,亦助於廢物的產生和排泄等,水分對人體健康起了重大作用。另一方面,近年有研究提及水分不足與兒童認知及情感功能受損亦有關連。

缺水易發脾氣專注力下降

據2015年《美國公共衛生雜誌》發表的一份研究指出,美國超過一半學生身體內的水份不足,當身體出現缺水情況,孩子會易生氣、頭痛,而認知、專注力及學習能力均下降,或會影響他們的健康及學校的成績。此外,英國亦有研究提及,當身體喪失2%水份時,專注力會快速下降,孩子在學習的過程中會變得心不在焉。

據英國東倫敦大學及西敏大學(the University of East London and the University of Westminster)於2017年聯合研究指,注意力不集中、疲勞和「腦霧」(brain fog)加劇、睡眠問題和頭痛都與飲水量減少有關聯。

人腦含有75%的水,大腦需要不斷流動的液體來執行每一項有意識的功能,包括短期和長期記憶保留。因此,如果我們讓大腦缺水,細胞就無法運作,進而影響大腦保持注意力的能力。研究提及僅喝300毫升的水分可以增加25%的專注力和認知能力。

另一方面,定期多喝水也被證明可以助保持良好的心理健康和幸福狀態。對於小朋友來說明,即不易發脾氣。大腦製造激素和神經遞質幾乎完全依賴於水,它們助發送和傳遞信息,而激素更負責調節一些身體機能,如食慾、壓力水平和睡眠,當感到有壓力時,大腦幾乎一直處於情緒高漲的狀態,更易產生焦慮。但是多喝水可助消除焦慮情緒,持續大量的水供應助大腦適當地調節皮質醇的產生。

排走有毒廢物

身體從血液、腎臟、腸道、肺、淋巴系統和皮膚中清除毒素,水就在排毒過程中起重要的作用。水有助於輸送氧氣,令細胞正常運作。總結而言,飲用多水有更好的激素調節和神經遞質產生,更多含氧細胞,可以排走廢物毒素,有助提高注意力,獲得更好的成績。

病理科專科醫生許嫣曾接受TOPick訪問指出,有研究顯示,當人「感覺口渴」時,表現比較差,可能代表他們腦細胞的運作降低。另有研究發現,學童做測驗前喝一杯水,成績比沒有喝水的好。她建議,雖然其他飲品也可以補充水分,但是同時也可能增加糖、鹽的吸收,最好還是喝清水。

兒童需要多少水分

註冊營養師周詠苑曾在《香港經濟日報》專欄提及,其實每日8杯水是一般情況下的建議,一個人若出現發燒、腹瀉,或是運動後及排汗後,應額外補充水份。我們亦可透過觀察小便顏色,了解自己身體水分是否足夠,正常的小便顏色應為淡色或近乎無色,如小便偏黃的話,即可能是水分不足,宜增加水分吸收。

根據衞生防護中心「兒童健康飲食金字塔」的建議,2至5歲兒童每日應飲用4至5杯流質飲品,包括清水、清湯、奶類等;而6至11歲兒童應飲用6至8杯流質飲品。

