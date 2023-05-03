【飲出好成績】孩子不愛飲水易發脾氣損學習力　英研究︰飲300ml水專注力高25%

▲ 英國有研究指出學童飲300ml水，有助提高專注力25%，從而獲取較佳成績。

有爸媽總是要常提醒小朋友飲水，水分對於人體健康有益處。近年不少研究提及孩子身體缺水影響穩定情緒，即易發脾氣，此外，缺水亦影響專注力，從而影響學習力。所以，小朋友愛喝水身體有足夠的水分、情緒穩定、專注力佳，間接較易獲得好成績。

人類身體由55%至65%的水組成，超過整個人體的一半，對於大腦、皮膚、器官和肌肉中細胞建構有重要功能，亦助調節溫度、影響出汗量，亦助於廢物的產生和排泄等，水分對人體健康起了重大作用。另一方面，近年有研究提及水分不足與兒童認知及情感功能受損亦有關連。

缺水易發脾氣專注力下降

據2015年《美國公共衛生雜誌》發表的一份研究指出，美國超過一半學生身體內的水份不足，當身體出現缺水情況，孩子會易生氣、頭痛，而認知、專注力及學習能力均下降，或會影響他們的健康及學校的成績。此外，英國亦有研究提及，當身體喪失2%水份時，專注力會快速下降，孩子在學習的過程中會變得心不在焉。

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據英國東倫敦大學及西敏大學（the University of East London and the University of Westminster）於2017年聯合研究指，注意力不集中、疲勞和「腦霧」（brain fog）加劇、睡眠問題和頭痛都與飲水量減少有關聯。

人腦含有75%的水，大腦需要不斷流動的液體來執行每一項有意識的功能，包括短期和長期記憶保留。因此，如果我們讓大腦缺水，細胞就無法運作，進而影響大腦保持注意力的能力。研究提及僅喝300毫升的水分可以增加25%的專注力和認知能力。

另一方面，定期多喝水也被證明可以助保持良好的心理健康和幸福狀態。對於小朋友來說明，即不易發脾氣。大腦製造激素和神經遞質幾乎完全依賴於水，它們助發送和傳遞信息，而激素更負責調節一些身體機能，如食慾、壓力水平和睡眠，當感到有壓力時，大腦幾乎一直處於情緒高漲的狀態，更易產生焦慮。但是多喝水可助消除焦慮情緒，持續大量的水供應助大腦適當地調節皮質醇的產生。

排走有毒廢物

身體從血液、腎臟、腸道、肺、淋巴系統和皮膚中清除毒素，水就在排毒過程中起重要的作用。水有助於輸送氧氣，令細胞正常運作。總結而言，飲用多水有更好的激素調節和神經遞質產生，更多含氧細胞，可以排走廢物毒素，有助提高注意力，獲得更好的成績。

病理科專科醫生許嫣曾接受TOPick訪問指出，有研究顯示，當人「感覺口渴」時，表現比較差，可能代表他們腦細胞的運作降低。另有研究發現，學童做測驗前喝一杯水，成績比沒有喝水的好。她建議，雖然其他飲品也可以補充水分，但是同時也可能增加糖、鹽的吸收，最好還是喝清水。

兒童需要多少水分

註冊營養師周詠苑曾在《香港經濟日報》專欄提及，其實每日8杯水是一般情況下的建議，一個人若出現發燒、腹瀉，或是運動後及排汗後，應額外補充水份。我們亦可透過觀察小便顏色，了解自己身體水分是否足夠，正常的小便顏色應為淡色或近乎無色，如小便偏黃的話，即可能是水分不足，宜增加水分吸收。

根據衞生防護中心「兒童健康飲食金字塔」的建議，2至5歲兒童每日應飲用4至5杯流質飲品，包括清水、清湯、奶類等；而6至11歲兒童應飲用6至8杯流質飲品。

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責任編輯︰顏紫燕