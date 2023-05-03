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【減肥大作戰】狂減70磅又打回原形　韓男星身型暴漲至242磅4年後現況曝光

健康 12:44 2023/05/03

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熱門 母親節 洪欣 新手爸媽 何超雲 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

狂減70磅又打回原形，身型暴漲至242磅，韓男星4年後現況曝光。

以IU鐵粉見稱，韓國歌手兼作曲家劉在煥為進軍幕前，於4年前，即2019年決心減肥，成功減近70磅，當時脫胎換骨成靚仔OPPA的他更一度成為城中熱話。豈料，隨著時間過去，近日他再度於綜藝節目亮相時，卻被驚見身型已打回原形，而且似乎較往日更肥，他亦自爆「現時體重達242磅，是人生最高紀錄」。

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活得健康啲
【活得健康啲】照顧腦癱兒29年　港媽揹兒求醫早夜輪班：我不覺得是壓力

劉在煥近日參與南韓綜藝節目《孝子村2》，影片中即使身穿黑衫黑褲都難以掩蓋劉在煥復胖的身材，當他與母親於房間靜待時，眼見兒子悠閒地躺臥在地板，其母更以「鯨魚」一詞形容他，指他「看起來很像鯨魚在移動」。劉在煥聽了母親的形容後，即時忍俊不禁，指責母親「怎麼會有人說自己的兒子像鯨魚啊？」，母子間的互動亦令不少觀眾發笑。

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事實上，劉在煥早前便大方於公開場合坦承了自己身型復漲，不過，對於是否打算再度減肥，他卻顯得相當猶豫，指「因為現在過得很幸福」。他又主動提起4年前成功減去70磅的威風史，但透露現在「242磅，是人生最高紀錄，可以一個月內就增加了66磅」，承認目前的體重比之前還要重。據悉，他當年減重前的體重為229磅。

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責任編輯：羅嘉欣

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