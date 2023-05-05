【卵巢早衰】33歲港女月經失調確診「不孕症」　中醫調補肝腎提升卵巢功能

▲ 33歲港女工作壓力大月經失調，確診「不孕症」；中醫調補肝腎提升卵巢功能。

現代女性工作壓力大，如有月經不調情況，應及早求醫。一名33歲女士就因近年工作壓力大，出現月經不調卻又從不做婦科檢查，最後到備孕時才發現自己患上卵巢早衰，難以懷孕，令她深受打擊。

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註冊中醫師彭子芯指出，卵巢早衰是指卵巢早於更年期出現功能衰退的情況，正常更年期應介乎45至55歲之間。45歲之前，如果出現月經周期失調、過遲或過早、經量變化過多或過少，伴隨失眠、情緒起伏大、潮熱出汗等類似更年期的症狀，以及懷孕困難，都有機會是卵巢早衰引起。

彭醫師續指，此病屬現代醫學定義的疾病，中醫雖然沒有對等的疾病描述，但基本上可歸納於月經病及不孕症的範疇。明確診斷必須檢查荷爾蒙指數，尤其FSH及AMH值：FSH反映卵巢功能，AMH反映卵泡庫存。如果FSH高於26mIU/mL、AMH少於2ng/mL，則可診斷為早期卵巢衰退。此病例的患者初時來診的FSH值是81、AMH值1.2。西醫告知這個卵巢狀態，即使人工受孕成功率都很低，而且卵巢功能一旦衰退就無法改善。

而近年卵巢早衰的患者有增加的趨勢，臨床不時遇到28至35歲育齡期女性患病，令她們十分困擾及低落。中醫角度認為，此病的成因主要是生活壓力、操勞熬夜或先天不足等原因，導致肝腎失調，或伴隨陰血不足及瘀血，繼而影響經期及懷孕。有些人偏寒或有些偏熱，因此不能將月經問題或懷孕困難，全歸疚於「宮寒」，否則會令虛熱加重，病情變差。

33歲女士不孕 調養肝腎提升卵巢功能

彭醫師又向TOPick分享個案，一名33歲女士，近兩年因工作壓力大，月經周期偶爾推遲，周期由1至2個月不等，經血5至6天排淨，月經量常偏少。經前情緒起伏較大，容易心煩或抑鬱。睡眠質素變差，易醒多夢，偶有夜汗或身熱而醒。日間疲倦，怕熱易出汗，口乾渴，腸胃正常，沒有其他疾病。患者初時沒有做婦科檢查，只在月經遲來時服中西藥催經。直至今年1月，由於患者有懷孕需要，於是就診中醫嘗試治療，希望準備懷孕。醫師囑咐她先做婦科檢查，經照盆腔超聲波及荷爾蒙測試，結果發現她FSH過高，E2及AMH值偏低，確診患上卵巢早衰，難以懷孕，令患者深受打擊。

而中醫診斷患者為不孕症，並指出患者月經後期體質狀態為精血不足、肝鬱腎虛、兼夾虛火。肝腎是調節月經及生殖能力的主要臟腑，肝鬱腎虛則卵巢功能下降，卵子較難成熟或排卵；精血不足則影響卵子存量，子宮內膜偏薄，較難著床成功，也會影響懷孕；虛火則擾動心神，令情緒及睡眠不寧，容易身熱出汗等。

醫師處方以補養精血、調補肝腎、清虛熱的中藥，例如熟地、菟絲子、黃精、當歸等；以及針灸治療。初期最先改善的是睡眠及身熱，精神情緒好轉；兩個月後月經周期趨向穩定；四個月後婦科檢查荷爾蒙指數明顯改善，FSH下降至34，AMH提升至2.0。超聲波檢查可見卵巢有卵泡，表示卵巢功能提升，婦科醫生表示驚訝，並各知再進一步改善就可以嘗試懷孕，令患者重新有了希望。

食療建議

彭醫師表示，雖然卵巢功能下降的女士的雌激素多數偏低，但育齡期或有婦科腫瘤傾向的女士，要慎服任何含有類激素食物，例如燕窩、蜂皇漿、大豆等。她推介2款性質較溫和的食療：

1. 滋養陰血：五紅湯

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2. 調肝益腎：桑椹杞子玫瑰花茶

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