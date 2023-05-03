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【極罕病例】男嬰天生有2條陰莖沒有肛門　全球史上僅100宗病例

兒童健康 12:29 2023/05/03

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熱門 母親節 洪欣 新手爸媽 何超雲 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

巴基斯坦一名男嬰天生患上罕見的「雙陰莖症」，天生有兩條陰莖，卻沒有肛門。（iStock圖片）

一名男嬰出生沒有肛門，卻有兩條陰莖！巴基斯坦一名男嬰天生罹患罕見的「雙陰莖症」（Diphallia），排尿功能正常，其中一條還比另一條多出1厘米，但男嬰沒有肛門。此病在醫學文獻歷史中僅記載了100例，極之罕見。

據英國《鏡報》報道，男嬰在母親懷孕36周後出生，但隨即被送往醫院急症室，因為經檢查後發現，男嬰身上沒有肛門，但擁有兩條「形狀正常」的陰莖，一條是1.5厘米，另一條較長有2.5厘米，且膀胱同時連接到兩個尿道，即代表兩個生殖器皆具有排尿功能。

其後醫療團隊為男嬰進行手術，將他結腸的一端轉移至腹部左下方開口排便，並選擇保留男嬰的兩個陰莖，卻未透露原因。醫師表示，「雙陰莖症」患者會出現一系列疾病，包括泌尿生殖系統、胃腸道等方面，死亡率高於正常嬰兒，但男嬰在術後2天已順利出院，後續只需要回診觀察。

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未知引致雙陰莖原因

醫療團隊近期將這宗案例發表於醫學期刊，團隊指出「雙陰莖症」極為罕見，發病率為600萬分之一，首例可追溯至1609年。截至目前為止，全球僅100例文獻紀錄，其中只有1％患者會伴隨肛門或直腸的畸形問題，目前尚未清楚引致雙陰莖的原因，但專家認為可能是嬰兒在子宮內生殖器發育時偶然形成的。

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責任編輯︰王明芳

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