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【醫療疏忽】護士與家人視像通話逾1小時　嫌太吵關掉儀器致病人身亡

健康 17:47 2023/05/03

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護士打視訊長達66分鐘，嫌吵關掉患者監測儀，因未接獲警報致85歲老人身亡。

澳洲發生一宗醫療事故，一名護士在值夜班期間，與家人進行視像通話，因覺病人的生理監視器太嘈吵，於是關掉儀器的聲音，結果未能發現患者心跳過慢，導致一名85歲患者身亡。

綜合外媒報道，Geraldine Lumbo Dizon於2021年7月29日在悉尼西部的「尼皮恩私立醫院」（Nepean Private Hospital）值夜班，期間她接到來自菲律賓家人的視像通話，通話時間長達66分鐘。

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澳洲新南威爾士州民事和行政上訴法庭發現， Dizon在該名85歲患者的心跳開始減慢之前的15分鐘都在進行通話，患者本身患有心臟衰竭和腎衰竭，需要時刻關注著生理監視器的數據，但Dizon卻關閉了他的心臟監測器。

此後，Dizon忘記重新接通警報系統，第二天早上7時07分，心臟監測器顯示患者出現心跳過慢的數據。法庭表示，由於警報揚聲器未連接，導致其他醫務人員聽不到患者病情惡化的警報。然而該名患者在事發前已有心律不正，但她並沒有告知其他醫務人員，稱自己「不擅長讀心電圖」。隨後在7時20分，醫務人員發現患者沒有反應，最終經搶救不治身亡。

Dizon在法庭上解釋稱，她只是關掉了聲音，以免其他病人誤以為是門鈴的聲音。法庭還發現，Dizon本應每6時檢查一次病人，但閉路電視顯示她在事發當晚10小時輪班期間，只檢查過一次病人的狀況。最終Dizon被判犯有職業失當和職業行為不當罪，並在8月時終止了她的註冊護士牌照。

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責任編輯：羅嘉欣

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