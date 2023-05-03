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【陰陽相隔】結婚數小時遇車禍天人永隔　新娘慘遭醉駕撞死新郎重傷

健康 12:59 2023/05/03

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熱門 母親節 洪欣 新手爸媽 何超雲 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

結婚數小時遇車禍天人永隔，新娘慘遭醉駕撞死新郎重傷。

美國南卡羅來納州發生一宗悲劇，一對新人於上周五（4月28日）舉行婚禮後，乘坐高爾夫球車離開會場，卻遭一名醉酒駕駛的女司機從後撞上，新娘當場死亡，新郎多處骨折重傷，二人自此陰陽相隔，令人心酸。

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【活得健康啲】照顧腦癱兒29年　港媽揹兒求醫早夜輪班：我不覺得是壓力

綜合外媒報道，34歲新娘米勒（Samantha Miller）與36歲新郎哈欽森（Aric Hutchinson）當日於富麗海灘（Folly Beach）舉行婚禮，晚上10時與2名親友乘坐高爾夫球車離開，未料遭一名25歲醉酒女司機從後高速撞上。

高爾夫球車被撞後翻滾多圈，被抛離到90多米外的位置，新娘當場死亡，新郎頭部重創，多處骨折，送院後接受數次手術，情況仍然危殆，而車上另外2名親友亦受傷送院。

警方表示，事發後肇事司機莫羅斯基（Jamie Komoroski）身上散發酒味，且腳步不穩。據悉，事發現場的時速限制為40公里，但當時她的駕駛時速高達105公里，她被控魯莽駕駛殺人罪和酒後駕駛導致他人死亡罪，有機會面臨最高25年監禁。

新郎母親悲痛表示，二人結婚僅5小時後，便天人相隔，兒子失去了他一生的摯愛。家屬亦在網上發起籌款，以資助兒媳喪葬支出和兒子的醫藥費。

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責任編輯：羅嘉欣

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