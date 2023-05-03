【法言人】與林峯同期出道陳少邦爆Seed演奸角　暖男爸爸向妻女承諾努力賺錢養家

▲ 陳少邦望憑TVB劇《法言人》獲得提名。

TVB劇《法言人》近日熱播，飾演TK的陳少邦繼之前向佑家（林夏薇飾)淋紅酒引起關注外，他最近的爆Seed式演出亦備受討論，他希望有機會憑《法言人》獲得提名。

與林峯、楊茜堯、楊明及徐榮等同期訓練班畢業的陳少邦入行多年一直默默耕耘，戲外的他已為人父，並向太太和女兒承諾會努力賺錢養家。

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《法言人》高手過招

昨晚（2日）一集講述彭老太（羅蘭飾）因獲大雄（張頴康飾）提示，得悉大嫂（黎燕珊飾）引狼入室而大興問罪之師外，更在法庭上與大狀Mary姐（謝雪心飾）唇槍舌劍。二人的精彩「對壘」，獲網民大讚「高手過招」。

年屆88歲的羅蘭交足戲，清楚演繹出溺愛、憤怒、固執等不同情緒，且每句台辭均說得鏗鏘有力，咬字亦相當清晰，獲網民力讚好戲兼寶刀未老。

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陳少邦爆Seed演出

除了資深演員外，劇中的「壞蛋鐵三角」Adam（張達倫飾）、熙少（海俊傑飾）及TK（陳少邦飾）亦引發熱議，三人當中以少邦最搶，除了因之前淋佑家（林夏薇飾)紅酒成名外，他的爆Seed式演繹方式亦成功搶焦，加上在彭家爭權個案中扮演舉足輕重的「幕後黑手」再成焦點。

談到再演有錢奸角，陳少邦受訪時笑指今次角色有所「進化」：「家豪哥同志江哥開劇前同我講，今次角色比之前嗰啲再勁啲，雖然都係有錢奸人，但係篇幅同牽涉嘅嘢多好多，就算我冇出場，TK個名都會講足全晚，等觀眾可以真係認識到呢個角色，一個有錢人＋惡人＋野蠻嘅混合體。」

談到現時目標，陳少邦坦言恨獲提名，「如果有得提吓名當然最開心，唔使攞獎架，係想有個肯定同對自己有個交代。其實聽到同事話有網民提起自己，已經係好大鼓舞。」

▲ （IG圖片）

曾與林峯做同學

早於1997年，陳少邦就讀中學時已參加過由《Yes!》雜誌舉辦的校花校草選舉，同屆校草冠軍是同校同學袁偉豪。之後，他就在1999年加入TVB第13期藝員訓練班，同期同學有林峯、楊茜堯、楊明及徐榮等。

陳少邦畢業後便留在TVB拍劇，一直都是以做閒角為主。初出道時，他曾在《赤沙印記@四葉草.2》任男配角，也算是歷年來最多戲份的一套劇。

2012年，陳少邦決心轉投香港電視，本在劇集《還來得及再愛你》飾演奸角Marcus，等了多年以為終可發圍，豈料港視不獲發牌，之後更曾北上發展。

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努力賺錢養家

2016年，陳少邦與澳門主播鄭加盈結婚，並開始負起養家的責任。二人於2021年榮升做爸媽，陳少邦曾於IG分享喜悅：「1+1=2，2+1=3，以後我哋要三個人一條心，我愛你們！爸爸這個名字終於用得上啦，我會再努力令你地過得好幸福快樂！」

2017年，他豁出去接拍中港台三地合拍的情色電影《有罪》，劇情改編自真人真事的李宗瑞性侵案，他飾演色魔台灣富二代李宗瑞。

近年，他就以自由身回歸TVB拍劇，接拍不同劇集，工作機會反而增多。他在《解決師》及《法證先鋒IV》中也有不少戲份演出，而另一劇集《逆天奇案》仍未出街。他亦表示有機會參演劇集，甚麼角色都不介意，最重要是可以演戲。

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