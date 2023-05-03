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【少年Edan】11歲蔡施齊神還原呂爵安浮誇朗誦　文武兼備人氣急升：興奮又尷尬

中小學 15:13 2023/05/03

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11歲蔡施齊因撞樣Edan而人氣急升，令他既興奮又尷尬。

因在電視節目講想似Anson Lo，經改造後卻變成Edan，令11歲的蔡施齊一夕間人氣急升，更吸引連鎖食店邀請拍廣告。施齊除了朗誦了得，亦是田徑和武術精英，更是STEM尖子。任職小學校長的施齊媽媽，從小讓孩子做主導，助他發掘興趣潛能，培養出獨立又文武全才的乖仔。

施齊是受學校體育老師李sir推薦，參加TVB兒童真人騷《成人教科書》，他表示，錄影前製作組曾問他喜歡哪位藝人，他回答了Anson Lo，製作組便在錄影時叫他說「想似Anson Lo」，因此這句算是節目效果。

施齊打扮起來的確似少年Edan。（曾耀輝攝）

沒想到，施齊經過化妝恤髮改造後，竟撞樣MIRROR成員呂爵安（Edan）而成為焦點，

我一開始都不覺自己似Edan，但節目出街後觀眾覺得似，我的朋友都說我似。

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撞樣Edan人氣急升

在節目中的突出表現，令施齊被連鎖食店看中邀請拍廣告，神還原Edan小時候朗誦的畫面，連Edan本尊都大讚。除了外貌神似，施齊認為，模仿Edan朗誦都有一定技巧，特別要注意手腳動作、面部表情和語氣的波動，要把細節做得更突出和明顯。

雖然未算是童星，但施齊笑言，同學都會不時提起他的演藝活動，更有人問他拍了廣告後是否可以一世免費食米線，他尷尬笑著澄清「係冇㗎」，這些特別的經歷令他覺得既興奮又尷尬，

興奮是我從未試過如此大場合的活動，覺得頗有趣；驚訝是沒想過拍完後迴響這麼大，尷尬就是有路人認出我，而我不知如何應對。

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施齊媽媽徐麗賢是深水埗區老牌津小—聖公會聖多馬小學校長，她笑言，施齊遺傳了爸爸的幽默感，自小就是家中的開心果，而且語言天份高，經常模仿廣告說話都非常神似。她認為，兒子不算是「爆紅」，只是多了人關注，慶幸坊間大多數評論都是正面，

他很樂觀，不太在意別人如何看，反而是監製、編審或李sir告訴他，做回自己，盡力就可以，我覺得這是很好的經驗。

校長媽媽培養獨立孩子

在鏡頭前誇張地朗誦表演的施齊，現實是一名靦腆少年，他表示暫無意進軍演藝界，比起演藝活動，他更看重自己的體育發展和學業。

施齊現時就讀私立名校民生書院小學小六，自小運動天賦高，幼稚園起參加武術訓練，同時是學校田徑跳遠、足球和排球選手。施齊亦對STEM充滿興趣，他早前在香港區的機械人初賽中取得冠軍，將於5月代表學校赴美國參加決賽。

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徐校長表示，自小訓練施齊自理和獨立，尊重孩子的決定。低小時可以多嘗試不同活動和興趣，發掘潛能，但到高小就要開始取捨，以免「周身刀無張利」。施齊小時候有學鋼琴和夏威夷結他，但到高小就寧願放棄音樂，用時間做好體育訓練和學業。

我想他這個年紀，除了建立好的學業基礎，也要運動、跟朋友多些相處，享受童年。

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記者︰林愛娜

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