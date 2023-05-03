【口咽癌】澳洲研究揭1種高危性行為模式　罹患口咽癌機率增8.5倍

▲ 澳洲研究揭一種高危性行為模式，罹患口咽癌機率增8.5倍。

口咽癌屬頭頸癌的一種，主因與感染「人類乳頭瘤病毒」（又稱HPV）有關。近日就有外國研究指出，導致口咽癌染病率上升的原因是由於性行為。研究指出，一生擁有6個或以上，更多口交伴侶的人士，罹患口咽癌機率，比起不進行口交的人高8.5倍。

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據澳洲期刊《科學警報》（Science Alert）刊載一篇調查指出，口咽癌染病率近年大幅增加，原因主要與HPV病毒有關。HPV不僅是導致子宮頸癌的主因之一，而在英國、美國，口咽癌已比子宮頸癌更為常見。

調查指出，HPV主要是透過性行為作傳播途徑，其風險因素包括性伴侶的數目，尤其是否有「口交」的性行為。假如一生中有超過6個或以上的性伴侶，罹患口咽癌的機率，會比沒有發生過口交行為的人，高出8.5倍。

調查並稱，許多國家已會為年輕女孩安排接種HPV疫苗，以預防子宮頸癌，而現時也有許多間接證據指出，接種疫苗亦能有助預防口腔感染HPV病毒。更有證據顯示，在女性接種疫苗率逾85%的國家，男性也會普遍受到「群體免疫」的保護。

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責任編輯：羅嘉欣