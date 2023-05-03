【野外步出3】方紹聰從不覺患輕度弱智家姐是負累　怕將來沒有能力照顧對方

▲ （左起）奶仔、Hanson同慧儀姐一起深情對話。

J2皇牌綜藝節目推出第三季《野外步出3玩野加大馬》，由方紹聰（奶仔）身兼監製及主持，今季還加入靚女J2er胡敏芝（Karen）及黃紫恩（Jojo）擔任客席主持。

今輯奶仔同靚女嘉賓跳出香港，來到馬來西亞捐窿捐罅挑戰各項體能任務，今晚奶仔大碌人情卡找來「怡保長腿女神」張慧儀（慧儀姐）擔任嘉賓。

二人曾經合作過劇集《丫鬟大聯盟》，劇中慧儀姐演裘家二少奶，奶仔演裘家家丁。

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對奶仔首印象

當時劇中演員不時舉行聯誼活動，所以頗為相熟。慧儀姐講到當時入廠對奶仔的印象，她說︰「第一晚就通宵，就係嗰晚認識你嘅，當時心諗『呢個後生仔咁多嘢講嘅』。」

節目一開始，二人便開心抱抱，之後奶仔提到劇集《真情》，竟先後兩次被慧儀姐「掌摑」，到底奶仔犯了什麼禁忌？

慧儀姐指知道奶仔雜念太多，第一站就帶他遊宗教名勝極樂洞，為他洗滌心靈，可惜奶仔繼續口若懸河本色，一入內就猛叫慧儀姐「嘟嘴」擺少女甫，搞到她猛叫救命︰「我驚行出街畀人打呀。」

▲ 慧儀姐同奶仔因《丫鬟大聯盟》結緣。

擇偶條件必需一點 Hanson現身

節目尾聲慧儀姐與奶仔深情對話，她坦言對緣份持開放態度，沒有抗拒，但先決條件是能夠接受養子Hanson。

現年19歲的Hanson因先天性心臟病，動過兩次手術，慧儀姐說︰「對收養囝囝我係無悔真心嘅，如果因為咁而妨礙啲男士對我嘅追求，嗰個男士唔係我要搵嘅人。」

奶仔期間問了一條尖銳問題，搞到慧儀姐眼濕濕。究竟是甚麼話題，令慧儀姐如此感觸？

之後Hanson出現為慧儀姐送上一吻，令她非常開心，奶仔提到「愛」並不只存在血緣之間，慧儀姐聞言有感而發︰「真愛唔係局限男女之間，我同我個仔係真真正正嘅愛，多謝佢畀我感受到世界嘅真愛存在。」

慧儀姐又指擔心自己老後囝囝乏人照顧，奶仔聞言身同感受，他受訪時透露因家姐患有輕度弱智，目前住在匡智會提供的宿舍。

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盼請專人照顧家姐 姊弟感情要好

他說︰「每一個星期家姐都會返嚟，我都會盡量同佢飲茶，因為宿舍啲嘢食比較清淡，所以每次佢返嚟我都會帶佢食好嘢。我哋得兩姐弟，都擔心將來老咗冇能力照顧佢。」又透露希望多賺點錢，日後可以請專人照顧家姐。

奶仔為人孝順對家姐非常疼錫，他曾與媽媽一起亮相《日日媽媽聲》第二輯，當時他指雖然家姐未能以言語與其溝通，但奶仔笑指二人默契十足：「好多人問我同家姐點溝通，其實我哋由細到大相處咗好耐，所以可能一個眼神已經知對方想點，或者少少嘢我已經知佢係開心定唔開心。」

▲ 奶仔與家姐感情要好。

感動姐姐一個舉動 從不覺是負累

奶仔又謂十分難忘家姐看到自己在《特技人》中演出後的開心反應，奶仔說：「嗰時成家人一齊食飯，咁啱電視播到我嘅畫面，家姐睇住個電視，企起身好開心係咁拍手掌，仲行出去指住部電視，再行埋嚟攬住我，同其他人客講：『呢個係我細佬』。」

對此當時他硬咽謂：「我嗰刻好感動，我以為我開心，原來佢戥我更加開心。」又指希望能透過自己小小的知名度，讓更多人關注弱勢社群、尤其弱智人士。

而且奶仔亦從無當過她的輕度弱智家姐是負累，還表示希望可以搵到錢帶成家人一起旅行，非常有孝心。



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