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【虐殺親兒】48日大男嬰昏迷送院亡　孟加拉籍夫婦涉謀殺及虐兒交付高院處理

社會 12:33 2023/05/03

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（資料圖片）

孟加拉籍夫婦涉在2019年虐待出生約1個月的男嬰，男嬰其後死亡。涉案夫婦事隔近4年被控謀殺及殘酷對待兒童兩罪，今（3日）被解往九龍城裁判法院提堂。案件將轉介高等法院審理，押後至6月8日於東區裁判法院進行交付審訊程序，被告還押候訊。

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【TOPick診症室】原位經痛VS朱古力瘤　醫生揭子宮內膜異位3種病徵

男被告Hossain Md. Imran（30歲）及女被告Akter Mrs Farzana（26歲）均報稱無業。兩人被控於2019年8月8日至24日間，在香港謀殺何義文（Hossain Iyman），以及身為對1名32至48日大的兒童，即何義文負有管養、看管或照顧責任的人，故意襲擊、虐待和忽略何，其方式相當可能導致何受到不必要的苦楚。

控方指案件將交付高等法院審理，裁判官押後案件至6月8日，屆時將於東區裁判法院進行交付審訊程序，被告期間須還押。

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記者：陳曉欣

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東區 九龍 罪案 孟加拉 虐兒 謀殺 九龍城

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