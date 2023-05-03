【終極上訴】查冊作報道虛假陳述罪成　蔡玉玲上訴至終院押後裁決

▲ 上訴人蔡玉玲今到終審法院應訊。（陳國峰攝）

港台節目《鏗鏘集》前編導蔡玉玲於調查元朗7.21事件而作車輛查冊，被裁定2項明知而作出要項上虛假陳述罪成，罰款6,000元。蔡早前被駁回定罪上訴後，今（3日）上訴終審法院，法官聽罷陳詞後押後裁決。

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上訴人蔡玉玲，早前經審訊後被裁定2項為取得道路交通條例下的證明書明知而作出要項上虛假陳述罪成，罰款6,000元。控罪指蔡於2020年5月17日及6月10日，在香港為取得1輛私家車的車輛登記細節證明書，虛假表示申請書以進行法律程序和買賣車輛以外的其他有關交通及運輸的事宜。

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蔡早前不服定罪向高院提出上訴被駁回，向終審法院申上訴許可獲批，終院今展開聆訊。律政司一方由署理高級助理刑事檢控專員劉德偉代表；蔡一方由資深大律師陳政龍代表。

蔡一方提出兩項爭議，包括《道路交通(車輛登記及領牌)規例》第4（2）條，運輸署署長能否就申請與交通及運輸事宜無關為由，拒絕批出提供有關證明書；以及在署方拒絕批出申請證明書下，如何詮釋「交通與運輸相關事宜」，如是否包括申請人就涉及「在道路上使用車輛」而進行的新聞調查。

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記者：梁錦麟