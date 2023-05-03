【兩性關係】30歲女未婚懷孕BB跟媽媽姓氏 男友不滿封鎖兼消失

▲ 台灣一名30歲女，因為想生B，所以生B所有費用都自己俾，但BB也要跟她姓，因此令男友極度不滿。

現代事業型女性，工作甚至賺錢能力不比男性輸蝕，她們要養起一個BB，絕對無問題。台灣一名30歲女子，未婚有孕，因為BB是女方及女家想要，孩子也打算跟母姓，所以她未有向男友要求負責任，不過因為BB姓氏，台女與男友及其家人多次討論，最終男友不滿封鎖女友更消失了，台女無奈表示：「撐起一個家對他來說負擔太大，小孩先跟我們姓我們自己養。」

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該名台女前日(5月1日)，在Dcard討論區發文，主題是「因為未婚懷孕，突然覺得自己不認識男友了」，她透露是家裡的獨生女，爸爸是養父，他無怨無悔養了她快30年，台女明白沒有養父的付出就不會有現在的她，而養父唯一的心願是希望她能生個小孩跟他姓傳香火。

30歲的台女，男友比她大2歲，男友跟他的爸爸在外租屋住，經濟狀況一般。在剛開始交往時，台女明確的跟男友說過懷孕了不會要求他負責，所以他們沒有特別避孕。於去年7月初，台女有了身孕，並領到孕婦手冊才致電給男友通知他懷孕一事，雖然男友有表示想負責，但因為孩子是台女家想要，所以她也不想讓男友覺得她佔他便宜。

整個孕期所有的費用都是我自己付，產檢費、保健營養品、嬰兒推車、安全座椅、月子餐、彌月禮盒等零零總總大概25萬台幣(約6.4萬港元)。

男家要求跟父姓

當兩人談婚事時，男友的爸爸在台女催生的前一晚，表示現今社會都是父姓當道，BB就是該跟男方姓，但台女則指她沒嫁進男家也沒讓男友為這小孩付過任何一毛錢，就沒有所謂的該從父姓，當下男友也表示是因為台女都不給他機會付錢，以至於他現在沒得談。

後來BB出生隔天，台女媽在沒有通知女兒和養父的情況下私下找男友，告訴他要負責可以，台女在家坐月，他要給陪月紅包，並帶長輩來談婚事，

我跟爸爸是在出院回到家後才知道這件事，男友也確實有包了5萬台幣(約12,800港元)紅包給我媽媽。

女家條件比男家好

在談婚事的前一天，台女跟男友說依現階段兩家的條件加上他倆各自的存款相比，確實跟她的姓條件比較好，但男友表示這不是由他說的，待明天讓長輩們討論，然後就把台女封鎖了！

他直接把我封鎖然後傳訊息跟我媽說，阿姨我把OO封鎖了，妳可以跟她說，然後明天早上我會帶長輩過去談婚事。我還是透過我媽才知道自己被男友封鎖，真的很好笑…

翌日男友帶爸爸跟姑姑來台女家談婚事，養父為了圓這婚事當下也同意就等第二個孫再跟女家姓，但前提是台女付的25萬台幣(約6.4萬港元)要先給她，剩下的等她坐月後再詳談。

男友反口

對結婚一事，台女父母指必須全額由男友自己出，他爸沒錢還有貸款，所以表示婚禮從簡即可，錢用來過生活。而在提親過程中，台女有表明婚後想當全職媽媽，她在提親前也跟男友討論過了，畢竟是第一個孩子不想錯過他所有的成長，當時男友也同意，而當下男友家人卻表示這後續再討論。

當天晚上她傳訊息跟男友討論生活費，要求每個月要3萬新台幣(約7.660港元)，男友竟馬上截圖給他爸跟他朋友說她開始出招了，

他朋友安慰他說，現在重要是先「騙」登記，登記完就隨便了（至於為什麼是用騙這個字我不懂）。

男家指負擔不起

男友爸爸於隔天早上致電給台女媽表示兒子負擔不起，建議台女繼續工作一起扶持家庭，台女媽則回覆如果現階段要撐起一個家對他來說負擔太大，那這個小孩先跟女家姓女家自己養，

男友爸回說他以後兩腿伸直時沒辦法跟祖先交代，我媽則說生活是人在過的真的過不去也只能燒香擲筊跟祖先說。

男友大話連篇

通過這電話讓台女父母覺得男友沒本事還說謊，男友跟台女父母說他月收30-40萬台幣，女友要當全職媽媽沒問題，而男友爸則覺得女家出爾反爾，更斷章取義，只告訴男友台女媽要他去燒香跟祖先說小孩要跟女家姓，卻沒有說前因後果，令到男友對女家有很多的不諒解，也在無數次的談話過程中對女家言語侮辱及謾罵。

▲ 台女踢爆男友在家睡覺都不來探她及BB。(網上圖片)

BB滿月前10天，台女請男友轉達他爸，滿月那天她找了師傅來家裡弄剃頭儀式，結果滿月當天男友爸沒出現，連男友也沒來，然後⋯

生小孩明明是件開心的事，卻因為他們家的關係導致小孩滿月了都還沒報戶口，我爸也一直排斥接近小孩，怕有了感情之後我跟小孩卻一起消失在這個家。

BB出世後男友消失

小孩出生後，男友不斷用各種話術合理化自己的行為，也感受不到他對孩子的愛，孩子出生前他說會搬來女家陪女友坐月，出生後他兌現承諾，也沒有每天來看女友及孩子，總用工作忙當藉口，

孩子出生45天，今天是他連續沒來看孩子的第11天，明明產前還跟我討論下次要一起再出國玩，但生完之後未知是否因為婚事與小孩的姓氏給他的壓力太大，他變得很易怒、不可理喻，我媽覺得他們家很沒誠意且吃相難看，叫我不要再跟他有任何瓜葛（男友與男友爸一直堅持25萬台幣是登記後才給，一手交錢一手交貨的概念，你去看病然後跟醫生說等我確定病好了再來付錢哦！這合理嗎？

▲ 台女跟男友的對話，男友竟然說：「一手交錢一手交貨」，把BB及登記當作貨物。(網上圖片)

台女有感他現在情緒管理很糟糕，但她內心還是希望能給小孩一個完整的家，但兩家人互相不諒解，所以上網索取民意，這婚還要結嗎？

網民勸自己養

貼文一出，網民紛紛留言，一面側勸樓主不要結婚，孩子自己養，「妳為什麼要給孩子完整的家？你男友又不在乎，他這樣的態度也可以不用結婚，妳自己養小孩就好，當孩子爸爸死掉吧」、「一副小孩沒跟我姓跟我沒關係為什麼要在乎，連演都不演一下，到底需要他幹嘛...」、「你爸是你養父一樣疼愛你，但男友是小孩的生父卻對孩子漠不關心，你還沒感覺到差異嗎？給孩子完整的家是不錯，但這樣的夫家也很難給孩子健康溫暖的環境吧。」有網民更指，看完樓主的第一段本來就像獨力撫養，不用男方負責，現在又要給孩子一個完整的家，成長階段爸爸媽媽老是吵架對孩子才傷，不如自己養。

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責任編輯︰王明芳