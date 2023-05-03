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【夫妻關係】港女提出有樓結婚感情更穩固　網民︰不如徵婚講明要有樓

親子 13:07 2023/05/03

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有港女提出 ︰有樓結婚感情更穩固。（經濟日報資料圖片，非當事人）

有人買樓結婚，也有人選擇婚後租樓，最重要是婚姻幸福美滿。日前有港女在社交媒體提出「有樓結婚感情更穩固」論，引發網民熱議，認為有樓與否並非首要條件，更重要是彼此包容，維繫夫妻關係。

該名港女本周一（1日）於「親子王國討論區」以「有樓結婚感情更穩固」為題發文，表示覺得男人有樓才結婚較踏實，男方會更愛女方，願意與女方建立家庭。相反如女方婚後才要求買樓，男方「通常無晒動力」。她表示︰

有能力組織家庭比起寄人籬下嘅無咁容易離婚？因為寄人籬下嘅煩惱會更多，影響埋兩公婆感情。

最新影片︰

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租樓亦可共建幸福家庭

不過，網民似乎不太認同她的想法。不少人指出，現今社會不再是男方買樓，夫妻一起買樓供樓很常見，女方不應只想著靠男人。網民表示，「香港嘅女人係夾份一齊買」、「公一份婆一份都可以買樓」、「今時今日香港嘅女人應該唔會咁諗」。而且即使夫妻不買樓，租樓也很平常，依然可以建立幸福家庭。

此外，有網民認為夫妻關係能否維繫下去，更講求雙方如何相處，而非只向錢看。有人妻分享︰「離唔離婚，好講個人性格。有包容力比起有車有樓更重要。」另有網民揶揄反問，「男人有樓，你揀佢結婚，就希望佢加老婆個名落去？」、「簡單徵婚要有樓先結婚，咁好啲？」。

網民︰有樓有車一樣離婚

此外，有網民講述家人的情況，「我阿哥有樓有車咪一樣離婚」，因為太太指丈夫只顧賺錢不理家庭，因此總結有樓不代表夫妻關係好。點擊睇更多網民意見︰

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責任編輯︰王明芳

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