【姜濤打卡位】無糖可口可樂體驗區3大影相位　姜濤現身大讚︰紅色好旺我

人氣男團MIRROR成員姜濤近日為無糖可口可樂汽水進行「無糖暢爽 無可取代」一連串活動，日前在MOKO新世紀廣場出席了活動揭幕禮，首次演唱全新無糖可口可樂廣告歌《無可取代》，引來全場「姜糖」歡呼。揭幕禮後即場化身主題體驗區，包括3大互動打卡位及可樂試飲。

在揭幕禮當日，姜濤接受訪問時笑言自己未成為代言人前已經常飲可樂，尤其是無糖可樂，他難忘在朋友家中吃過可樂雞翼，但自己不擅下廚，希望有機會請教廚師爸爸有關製法，或炮製更多與可樂相關的美食。

▲ 姜濤向在場姜糖們揮手。（林綺玲攝）

以紅黑服裝現身的姜濤又透露自己今年犯太歲，公司和朋友都叫他看看風水，「我本身唔係一個迷信嘅人，但大家都話我今年犯太歲好勁，因為喺呢一行工作，風水都好緊要，所以我就去睇風水師。」風水師直指紅色旺他，所以姜濤覺得今次廣告「好啱色」，連自己新推出的服裝品牌都用了紅色logo。

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姜濤在台上除了首次演唱廣告歌《無可取代》，更與20名幸運兒近距離互動，炒熱全場氣氛。之後場地化身成「無糖可口可樂® x 姜濤 無糖暢爽 無可取代」體驗區，在5月7日前除了即場提供免費無糖可口可樂試飲、以及多個姜濤主題打卡位外，現場更設有互動遊戲攤位，讓一眾粉絲邊玩、邊飲、邊打卡。

▲ 姜濤指今年犯太歲，風水師直指紅色旺他。（林綺玲攝）

3大打卡位

3大主題打卡位包括「熱愛係我 無可取代」、「創意係我 無可取代」及「破格係我 無可取代」體驗區，其中「熱愛係我 無可取代」體驗區由多個無糖可口可樂飲品砌成的巨大產品牆，配上姜濤宣傳照，粉絲可以站在逾3米高的產品牆內打卡留念，記得細心聆聽享用無糖可口可樂時的標誌性聲音效果，是「無可取代」的獨有時刻。

而「創意係我 無可取代」體驗區則以無糖可口可樂及本地藝術單位大腦出租（Brainrental）設計的角色作為主題，粉絲將可體現到由Brainrental獨家設計、10個不同性格和態度的角色。參加者可在此玩小遊戲，贏取獨一無二的無糖可口可樂 x Brainrental無可取代貼紙套裝。

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至於「破格係我 無可取代」體驗區設有大型3面投影牆的打卡位，無間斷播放由本地特效影片創作者製作的沉浸式短片，以香港鬧市作為背景，並由無糖可口可樂及姜濤帶領大家遊走香港鬧市。

此外，即日起至5月7日在MOKO新世紀廣場內指定餐廳*購買套餐加配無糖可口可樂汽水，並於體驗區攤位向職員展示餐飲收據，即換領可口可樂玻璃杯一個，以及可口可樂 x Brainrental無可取代貼紙一套，名額只限1,000個，先到先得。

活動詳情︰

日期︰即日起至5月7日

地點︰九龍旺角太子道西193號MOKO新世紀廣場MTR樓層中庭

*指定餐廳包括：念川居、炙・宴ABURI-EN、PizzaExpress及岩鹽日本料理

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責任編輯︰林綺玲