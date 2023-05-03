【星級夫婦】汪明荃婚戒10年前被盜　羅家英補送同款戒指賀結婚周年

汪明荃跟羅家英於2009年結婚，結束21年愛情長跑步入教堂，家英哥為圈中寵妻男的典範，經常氹得老婆汪阿姐笑逐顏開。

昨日為汪阿姐和家英哥結婚14周年，家英哥又再度「出招」，他購買10年前大宅失竊被盜的同款婚戒，認真有心思。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

【家英哥生日】羅家英76歲大壽 盧海鵬精神奕奕驚喜現身壽宴

最新影片推介：何依婷專訪

10年前婚戒被盜

汪阿姐和家英哥於IG分享在餐廳慶祝結婚周年的片段，兩人對著鏡頭騷出戒指，當中家英哥說：「今日我地結婚14周年，我無咩好送，我地以前嘅結婚戒指唔見咗。」

在旁的阿姐即說：「畀賊偷咗。」，家英哥接著說：「唔係我買，係佢買架噃，買咗之後戴咗無耐就放響保險箱，點知個保險箱被賊人偷咗，戒指都無咗，我在想買咩好呢？於是我買咗對戒指，響網上搵番同一款同一型號，之後去鑲番個名。」

在旁的阿姐甜笑說：「好感動呀！好感動呀！」之後家英哥問：「靚不靚呀？」，阿姐即回應：「靚呀！多謝。」其後兩人更隔空錫錫，老夫老妻依然甜蜜。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

陳展鵬讚好榜樣

不少藝人也大讚家英哥，當中陳展鵬留言：「有才華有愛心又浪漫絕呀，好榜樣」，李司棋也留言：「恭喜恭喜！家英哥好有心思！」，另外網民也留言大讚家英哥，當中包括：「阿姐的表情甜蜜到蜜蜂都暈 」、「家英哥同阿姐真係好甜蜜！真係每個人嘅典範」、「羅老師，羅太太真係一見到你就笑㗎啦。」

汪明荃跟家英哥於2009年在美國拉斯維加斯註冊結婚，當時兩人已60多歲。在外間眼中，汪阿姐的性格相對強勢，二人的相處中，家英哥應該是示弱的一方。

不過汪阿姐曾坦言經常為會館公事操心，容易精神繃緊，家英哥可說是其開心果，助她放鬆心情，汪阿姐曾對媒體說：「面對政治角力、會館的事務，都令我精神好緊張，但看到他，我就會笑，總之他帶給我很多輕鬆感覺。」她更說：「無得再挑剔啦，大家一把年紀。」

▲ 汪明荃夫婦居於西貢獨立屋。 （取自instagram）

【星級夫婦】羅家英經歷患癌夫婦更情深 「投訴」汪阿姐索取家用：佢有錢都要攞

獨立屋三度被爆竊

另外汪明荃居於西貢銀線灣的獨立屋多年，阿姐於88年賣入，惟大宅先後三度被爆竊，第一次於89年11月，損失為150萬元；第二次是99年1月，被盜名貴首飾和現金，價值65萬元。

雖然阿姐其後加強大宅防盜措施，但是於13年7月，大宅再度遭人爆竊，損失至少300萬元現金及珠寶，當時阿姐受訪時表示賊人趁外傭帶狗散步時，前後不到20分鐘，撬窗進入她的房間爆竊，連 40公斤重的保險箱都盜走，內有加元、人民幣、港幣及珠寶首飾，當中包括她跟家英哥的婚戒。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R