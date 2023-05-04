【育兒心得】男孩天生比女孩遲熟10歲？ 補底男生因港大暑期營改變人生

▲ 香港大學的暑期camp，改變了Spencer sir一生。

許多家長可能會感受到，不斷催促孩子溫習和完成作業是一項艱鉅的任務。同時，他們也擔心孩子在小六升中一時，面對全新的環境所承受的巨大壓力。即使孩子被分配到一所優秀的中學，他們仍擔心孩子在短暫的適應期後，無法迎合中學老師對疫情影響下的進度要求。因此，許多家長在社交平台上紛紛尋求升中操練班和相關的準備建議。他們也經常討論是否女孩在學業上比男孩更有優勢。

麥明詩是一位優秀的學霸，成為10A狀元，同時也是香港小姐冠軍。有人認為，女孩天生更容易集中精力並早熟，這使得她們在學業上的表現更為出色。事實上，麥明詩後來考入劍橋大學法律系並獲得美國律師資格。無可否認，不少研究指出女性確實比男性更早熟，例如在香港大學法律系的女性學生通常比男性學生多。

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然而，即使我並不直接認識麥明詩，根據共同朋友的分享以及媒體專訪，麥明詩之所以能夠取得如此優異的成績，是因為她在英國旅行時參觀了劍橋大學，對其校園氛圍產生了濃厚的興趣，從而立下了目標，努力爭取進入劍橋大學。

男生數學及科學較佳

根據Spencer Sir多年的教學經驗，他接觸過超過5000名學生，其中包括傳統名校的女生、地區名校的學生以及普通中學的學生。事實上，女生在學業上的表現並不一定優於男生。他認為，學業成績主要取決於個人的努力程度、興趣和潛能，而非性別。實際上，他也指出，在數學和科學領域，男生往往比女生更具競爭力。

於學生在學業上的表現，我們應該注意到，性別差異並不是唯一影響因素。事實上，教育環境、家庭背景、個性特點和興趣等因素都可能對學生的表現產生重大影響。因此，在評估學生的學業能力時，我們應該避免過於簡化性別差異的概念。反而我們應把重點放在小朋友心中有沒有內在動力（intrinsic motivation) ，在心理學中亦有一個心流理論 (Flow Theory)，意思即是，當同學再做他有興趣的事情時，覺得時間過得很快，充滿着能量，亦很易獲得滿足感，自然就會向着目標進發，不需要家長的催促，學生都會努力溫習。

家長要培養小朋友的動力，就需要一個火花，就好像靈魂奇遇記迪士尼的電影當中所提及的，人生中需要一個動力，可以是一個事件，或者可以是一個令你有所啟蒙的老師。

Spencer的個人由補底到成功的故事

以Spencer Sir自己的故事為例，以前中一中二的我，每天放學回家第一時間都是打線上遊戲，記得當年很出名的跑Online線上遊戲，每天最少玩兩小時，雖然說不上沉迷成癮，打機打到廢寢忘餐，但是成績都是中游。我記得當時的確全級頭幾名都是女性為主，即使男同學考獲成績優異，大多都只是因為真的天生讀書聰明，有潛質，而並非因為後天努力。

直至中三，偶爾一次老師的推薦，我去到香港大學參加一個環球暑期領袖訓練營 ( Summer School for Effecitve leadership program) ，為期16日。我本身抱着去玩的心態，豈料當中所有人全程說英文，營内出席的都是香港的尖子，例如來自所謂的傳統名校的學霸，或者是就讀國際學校的同學。

以前我以為自己英文不錯，但是對比之下，覺得自己羞愧不如。除了英文說話不夠流暢，其他同學也會帶着一些英式美式的口音。對於一個「本地薑」的自己，覺得好自卑。最深刻當時我在全組討論中負責寫筆記，全組人只有我不懂 「cliched」怎麼拼寫。在比較心態之下，我覺得自己還有很多進步空間，在這個計劃之後，我希望可以作出改變。

因此到高中時期，同班同學可能仍在讀書上沒有方向，例如他們大多數都在課室裏面玩，或者去操場打籃球，我會默默地去圖書館， 1小時不足夠，便每天花兩小時甚至更多時間，每天睡前溫習50個字詞，慢慢再溫習多100個，就是因為心中裏面有一團火。我認為這個火花非常重要，就可以提升你的動力，找到自己的心流。之後在香港大學就讀期間，更有幸獲得12份獎學金。

3大育兒貼士

以下是Spencer sir手把手跟各位家長分享的方法，可以幫助小朋友尋找內在動力及心流。

多留意不同的比賽及活動

其實教育局及政府官網都會定期更新不同的比賽，甚至簡單地在網上搜尋學生比賽，已經有大量相關的活動，可以按着小朋友的興趣及強項安排活動。

參考網站:

https://www.edb.gov.hk/tc/curriculumdevelopment/curriculumarea/gifted/resources_and_support/competitions/local/index.html

https://www.youth.gov.hk/tc/hashtag.htm?hashtag=%E6%AF%94%E8%B3%BD%E9%A4%A8

2.多留意不同大學的官網的活動

其實不同大學定期會舉辦不同針對中學生及小學生的活動。以各大院校為例，每年都會在9月至11月舉辦不同的大學開放日，作為家長可以預早帶小朋友到不同的大學，使他盡早感受大學氣氛。

其實並不一定到高中才合資格去開放日，其實小朋友即使現在就讀小學或初中，家長都可以帶小朋友去參加，比起週末逛商場更為值得。

3. 多用語言交換平台，免費擴闊眼界

之前在網上瘋傳，一些小學有提供價值不菲的價錢的遊學團，令不少家長卻步。其實要擴闊眼界，幫助小朋友尋找內在動力，並不一定需要用昂貴的價錢，亦有性價比極高的方法，在網上有不少轉為學習語言的語言交換平台，大多都是免費的。 (HiNative / HelloTalk 等平台)

其實在家長的指導之下，可以多運用這些平台，例如外國英美等地都有不少外國人想學習中文，因此同學可以分享一些中文資訊及知識。

而Spencer Sir 自己在中學及大學期間都有善用這些平台，亦都認識不少網友。因為這些平台都是以學習為目的，所以不用太擔心會存在一些私隱或安全問題。當然要視乎情況小朋友需要在家長指導善用這些平台，幫助找到他們的內在動力。

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