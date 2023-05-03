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【疫苗接種】内地旅客來港自費接種復必泰 大讚香港接種體驗感100分

健康 13:24 2023/05/03

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熱門 母親節 洪欣 新手爸媽 何超雲 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

新冠肺炎雖然疫情降溫，但最近不少人出現二次感染，自從通關後，不少内地人選擇前往香港自費接種復必泰疫苗，並在小紅書上分享詳細的預約及接種攻略，並大讚在香港接種新冠疫苗的體驗感滿分。

有來自上海的網民在小紅書上發帖，分享自費在香港接種新冠疫苗復必泰二價mRNA疫苗攻略。他分享指，内地居民可以在香港政府的網站上可以查詢到打疫苗的機構和診所，除了部分診所只接待香港居民外，不少指定診所的網站都有指示可以預約到接種日期及時間。

至於接種資格和間隔時間，必須在內地已經接種兩針以上，以及滿足不同年齡段最少間隔時間，預約時上傳港澳通行證及内地疫苗接種記錄就可以。費用方面，該名網民指自己預約的診所單人1,600港元，二人同行則每人只需1,500港元。

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抵達香港後，他及父母按約定時間到達診所，並提供旅游證件和支付記錄，填寫資料後便開始接種，整個過程20分鐘，接種後也有接種記錄。

他也分享接種疫苗後的身體反應，他指自己在内地接種了兩針科興疫苗毫無感覺，但在香港接種復必泰後，出現身體疲累及低燒情況。

大讚香港接種疫苗體驗感滿分

也有網民在小紅書上分享，在香港接種疫苗，工作人員很有耐心解答很多問題，而且接種疫苗完全沒有疼痛感，自己還沒有反應過來就完成接種，「兩秒就好了！」 接種後還有醫生在旁觀察，大讚體驗感滿分。

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責任編輯：羅嘉欣

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