林盛斌被網上騙徒冒認行騙侵權　Bob呼籲遇騙徒要立刻報警

▲ 阿Bob。

過去因為疫情，網上出現不少網購行騙，但最近經濟開始復甦的日子，網購騙徒似乎變本加厲地猖獗。

有經營網購行銷的林盛斌（Bob），其公司Bob Up Store及產品被冒充於網上推售，不少客戶付款後收不到貨品，亦有客戶收到冒牌產品，已知單一客戶已損失5位數字。

當中台灣藝人吳宗憲大哥的產品，有給予Bob Up Store做港澳獨家代理，同樣被不法份子在網上假冒銷售，吳宗憲與Bob為免粉絲及消費者蒙受損失，亦拍片以作呼籲，同時已交由法律部門處理。

▲ 吳宗憲

網民受騙慘招損失

Bob Up Store最近為台灣綜藝大王吳宗憲推出的產品《JACKY WU日安玩美紅藜果膠》任港澳總代理，卻同樣遇上網上冒充銷售侵犯版權。

Bob表示：「很榮幸最近攞到吳宗憲大哥嘅減肥產品一齊去合作，首先多謝佢俾機會我哋，佢見到我哋喺香港澳門等地方都做得幾好，正經去做生意，畀機會我哋一齊合作，攞佢嘅產品做港澳獨家代理，但係問題就出現，我哋發現呢兩個禮拜，喺市場上面突然多咗10幾間Bob Up Store，即係多咗我哋呢間網店，因為呢個產品實在太hit，喺台灣、馬來西亞都好hit，香港、澳門原來好多人都知。」

他無奈地指：「但係上網買唔到，突然間好多人冒充我哋，我哋之前拍咗製作認證片段，佢哋偷埋啲片、相，同埋啲資料內容，然後冒充我哋嘅網站，假扮我哋Bob Up Store喺facebook出post叫人哋去買，我哋收到好多、好多求助個案，受害者好慘，俾人呃咗錢之後消失咗，話有現貨，點知送到嚟係假嘢。」

Bob並稱：「我諗好多網民或者網上買呢個商品嘅客人，係比呢啲片圖片呃咗，我諗嗰度係呃咗好多錢，我好希望大家睇到呢個報道嘅時候，大家會小心啲，如果係買嘅話記得去返我哋官方網站去買，同埋可以留意番我哋嘅post就會有信心。」

呼籲見疑即報警



已知一些被騙的受害人，已經購買超過幾萬元貨品，最近日才知道自己俾騙，Bob說：「騙徒呃人嘅手法真係層出不窮，知道最新有4、5個page已經係不停模仿我哋，我哋都被呢個手法困擾，我哋已經交俾法律部門處理，要保障番我哋利益。」



最近不少騙徒在facebook及IG傳短訊給Bob的fans、followers及網民，欺騙他們購物，Bob說：「我都慣咗同佢哋講快啲舉報，我見到會即刻處理，最近多咗好多冒牌我個名，偷呃拐騙叫人快啲入link度抽獎，我唔知其他藝人朋友會唔會有呢個情況，以前一個月一兩單，宜家每日都可能有十幾單，見到即刻會舉報佢哋之餘，希望大家都報警等佢哋唔好再呃人。」

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