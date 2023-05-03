【人力短缺】勞工處將通過加強培訓改善待遇多途徑改善人力短缺　孫玉菡：政府容許適度輸入外勞

▲ 孫玉菡強調，在保障本地勞工優先就業的前提下，政府容許適度和有規範地增加輸入勞工，紓緩個別行業／工種的人手短缺.（陳靜儀攝）

本港多行業面臨人力短缺問題。勞工及福利局局長孫玉菡今日（3日）回應立法會提問時指，現下發展局和運輸及物流局正分別檢視建造業和運輸業的勞工短缺情況，並目標今年中前完成評估及提出初步建議，勞工處會通過加強培訓、改善待遇、引入科技等多方面改善不同行業人手短缺情況。

建造業方面，政府曾於去年向議會撥款10億元，資助議會未來六年的27000個半熟練及熟練工人培訓名額；發展局正與業界攜手推行香港建造業推廣計劃，推廣業界發展前景及行業晉升階梯，吸引更多新人入行。同時加強中學生加強其對建造業的了解。政府亦注重創新科技在建造業方面的發展，政府向建造業創新及科技基金合共注資22億元以推動業界應用科技，並推動「組裝合成」建築法（MiC）的發展。

運輸業方面，運輸署會繼續加強推廣司機培訓和招聘。政府亦鼓勵公共交通營辦商繼續改善員工福利，例如增加工資及提升福利等，締造更理想的工作環境，吸引更多新血投身行業。

政府亦與香港機場管理局及航空業界採取一系列的措施，紓緩業內的人手壓力。包括舉辦大型招聘會、提升機場員工薪酬待遇、改善機場員工交通安排、支持航空業培訓新血和提升從業員技能等。同時，政府正聯同機管局探討有關從粵港澳大灣區其他城市輸入勞工以滿足機場前線人手需求的可行性，目標於今年稍後制訂相關措施。

海運方面，政府會繼續與業界保持緊密聯繫，並推行「海運及空運人才培訓基金」下的多項計劃與推廣活動，培育業界所需的人才，鼓勵更多人投身相關行業，例如於二○二一年推出海事培訓支援計劃，協助香港航海學校推行新校本海事科課程，培訓學生考取本地船長資格。

孫玉菡強調，在保障本地勞工優先就業的前提下，政府容許適度和有規範地增加輸入勞工，紓緩個別行業／工種的人手短缺問題；勞工處會優化「補充勞工計劃」的運作及處理申請的流程，包括盡可能縮短處理申請的時間。他補充，新一輪人力資源推算即將於今年中開展，預計主要分析結果可於2024年第三季完成。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：解青羽