【母子戀】女CEO 41歲嫁細19歲男下屬 50歲冒險陀3胞胎現況曝光

▲ 女總裁李巧林(前排右二)於41歲時下嫁只有22歲的員工蘇建軍(後排左)，兩人更育有三胞胎。

戀愛沒有年齡界限，老妻少夫也越來越常見，而妻子更在50歲的高齡陀三胞胎，難怪成為城中熱話。内地一名女CEO李巧林於41歲時下嫁只有22歲的員工蘇建軍，兩人年齡相距19歲，但他們不但沒有代溝，在多年的婚姻中，兩人更齊齊打拼公司經歷經濟危機，力證情比金堅。

前夫出軌分道揚鑣

內地傳媒報道，兩人的情路並不是一帆風順，李巧林原本和前夫在北京共同經營醫藥公司，兩人育有一個兒子，擁千萬資產，而當時年僅22歲的蘇建軍剛大學畢業，來到醫藥公司上班。兩人接受傳媒訪問時，蘇建軍坦言十分欣賞及祟拜李巧林，覺得她很有魅力，但鑑於當時李巧林是有夫之婦又是老闆，只能將愛意藏於心底。直至李巧林發現丈夫出軌，兩人離婚後，他們才有機會走在一起。

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李巧林是不折不扣的事業型女性，性格果斷，但離婚後的她一時間難以接受家庭破裂，人生進入了低谷，更甚少返公司，開會也選擇以視頻形式，工作上的事務都交給員工處理，一度令公司的腐敗積累起來。高層的人都開始在公司內安插自己人，準備打垮李巧林，幸好她在關鍵時刻醒覺，重返公司執政，而蘇建軍就默默在老闆旁邊幫她處理事務，兩人關係亦越來越密切。

▲ 女總裁李巧林(前排右二)於41歲時下嫁只有22歲的員工蘇建軍(後排左)，兩人更育有三胞胎。

兩夫妻齊齊打江山

某次聚會上，有兩名同事喝酒發生衝突，蘇建軍很熱心去勸架，卻被杯子打中頭部，李巧林收到消息後前來關心，雙方感情從此漸漸升溫，後來更不理旁人目光談起戀愛來。很多人眼中，蘇建軍是為了錢與李巧林在一起，不過，後來兩人經歷公司破產，試過住在陰暗潮濕的地下室，更齊齊度過金融危機，經過一番艱苦奮鬥，才讓公司起死回生，而患難與共的兩人亦終於決定共度餘生。

▲ 雖然年齡相差19歲，但兩人多年來都十分恩愛。

兩人婚後恩愛有加，待經濟情況穩定後，兩人都想擁有愛情結晶，但當時李巧林已是高齡產婦，為了幫老公傳宗接代，她利用試管嬰兒，50歲時冒險為丈夫陀三胞胎，最終誕下兩子一女，現在一家五口幸福甜蜜，令外界稱羨。

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