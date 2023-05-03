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【聲夢傳奇】姚焯菲留學不再拍昆蟲　Chantel享受校園生活與室友唱K

娛樂 13:50 2023/05/03

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熱門 母親節 洪欣 新手爸媽 何超雲 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

Chantel接受無綫娛樂新聞台主持許文軒《Star Talk》專訪。

於新西蘭留學的姚焯菲（Chantel）日前接受《Star Talk》專訪，分享求學生活點滴和宣傳新歌《小出走》。

在新西蘭已有三個月的Chantel，坦言開始時並不習慣當地生活，人生路不熟，更試過在校園蕩失路，令她一度崩潰，她說：「好多因素加埋一齊，之後就爆喊咗，嗰一刻唔會覺得係homesick，覺得係世界末日，但住咗兩個星期之後，雖然都仲係掛住屋企，但喺新西蘭都好開心。」

Chantel學懂獨立

因為父母不在身邊，Chantel學懂獨立並成長不少：「以前係好大頭蝦嘅人，去咗新西蘭之後好咗啲，會寫低To Do List，做咗就會刪咗佢，如果見到或者記得要做嘅嘢，唔好等下一秒先做，費事又唔記得。」Chantel坦言回到香港後，父母亦覺得她成熟了不少。

提到新西蘭求學生活，Chantel透露與來自北京的室友相處融洽，對方喜歡聽廣東歌，同樣喜歡聽張國榮的歌，她說：「我哋有時會哼吓歌，同埋宿舍有部琴，我哋會彈吓歌同唱吓K。」

主持許文軒問到兩人曾否鬧交？Chantel笑言：「佢唔鍾意我將食物包裝留喺間房，有垃圾就要丟出去，佢好驚惹蟲，特別唔鍾意蜥蜴，因為啲蜥蜴就係食嗰啲蟲，有一次隻蜥蜴就入咗間房。」

Chantel獨自去到新西蘭讀書，事無大小都要自己處理。

憑歌寄意唱出心聲

Chantel續指原本超驚昆蟲，就連見到一隻蟻都嗌到拆天，但去到新西蘭之後就變得「昆蟲免疫」：「依家見到烏蠅都完全唔驚，以前會嗌生嗌死，但新西蘭好多烏蠅，一有食物就會『嬲』喺上面，見到就撥走佢！」

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Chantel指在新西蘭讀書除多時間專注學業，空餘時間更會看韓劇，她說：「每星期都會抽兩日去學琴同練歌，始終唔喺香港會唔方便，但會Keep住同老師視像，唔會就咁就斷咗。」

提到新歌《小出走》，Chantel坦言憑歌寄意唱出心聲，她說：「首歌係想同大家講我出去讀書喇，叫大家唔好擔心我，唔係一個好慘嘅Goodbye。」

hantel嘅新歌《小出走》係唱出自己嘅心聲。

Chantel又指自己有份提議MV拍攝景點：「我揀咗Mission Bay，嗰度有海灘同餐廳就喺隔籬，拍完嘢就可以去食嘢，食嘢時又可以拍嘢，真係好方便同好舒服。」

她同時表示對伊甸山最深刻：「嗰座係一座幾高嘅山，有一大片綠色草地，去嗰時得幾個人，天空係漸變色，同埋可以望住成個城市嘅景，可想而知幾咁靚。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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