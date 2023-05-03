【母親節2023】母親節晚市自助餐早鳥優惠 黃金海岸+悅來+帝京+灣景國際著數一覽【內附連結】

▲ 黃金海岸酒店於母親節期間推出「歐陸風情自助餐」，供應多款歐洲美食。(黃金海岸酒店提供)

一年一度的母親節即將來臨，子女是時候回饋媽媽。今年不少酒店推出早鳥優惠，子女可以慳錢之餘，亦慰勞偉大的媽媽吃一頓豐富盛宴，一家人好好享受。

1. 黃金海岸酒店：兩天前預訂享85折

黃金海岸酒店聆渢咖啡廳於5月推出全新的「歐陸風情自助餐」， 一 系列盡顯歐陸風味的菜式包括香煎法式油鴨髀伴燴紅椰菜 、煎比吉打薄豬片配鵝肝慕絲燒汁、法式焗田螺、 法式海鮮湯 、土耳其牧羊人沙律 、意式海鮮沙律配黑醋汁及意式薄餅 等。

甜品則有法式雜莓歌劇院蛋糕、法式焦糖芒果、 法式開心果費南雪及德國黑森林蛋糕及德國黑森林蛋糕等。

當然不能錯過豐盛的海鮮豐盛的海鮮及刺身，還有即製炭燒美食如魷魚炭燒琵琶鴨、魷魚及羊架等。

母親節節期間，餐廳會增添滋補美食討媽媽歡心，包括花膠蓮子燉螺頭湯、燕窩蟹肉扒露筍、燕窩桃膠燉蛋白及燕窩葡撻等，每位母親更可獲精美小禮品乙份。另外，兩天前經網上預訂可享85折優惠。

▲ 餐廳供應多款即製歐陸美食(黃金海岸酒店提供)

INFO

電話：2452 8448

價錢：5月13日及5月14日 原價$798、長者 $608、小童 $488

2. 悦來酒店：5月12日前訂可享最高8折

母親節當然要好好答謝媽媽。悦來酒店簡•味於推出母親節自助晚餐，廚師以多款矜貴滋補食材入饌，如矜貴的鮑魚、骨膠原滿滿的花膠，以及冬菇和鵝掌等，還有無限供應的豐富冰鎮海鮮，包括長腳蟹腳、凍大蝦及青口等。

另外，每位客人均可獲送一客香草牛油焗半邊波士頓龍蝦及清甜滋潤的椰子花膠雞湯，最適合媽媽們享用，讓她吃出初春好氣色！

▲ 母親節自助晚餐以多款矜貴滋補食材入饌，炮製多款養生菜式。(悦來酒店提供)

是次自助晚餐的必食之選還有威靈頓牛扒的變奏版：威靈頓三文魚伴法式魚子醬，以外脆的自製千層黃金酥皮包著豐富食材如三文魚、芝士、菠菜配上魚子醬，賣相精美之餘，相比牛扒吃起來更無負擔感，每一口都是嫩滑滿足。

最後又怎少得貼心為母親節而預備的特色甜品呢？包括精緻悦目的鮮士多啤梨拿破崙、迷你玫瑰杯子蛋糕、特濃榴槤芝士撻、愛心紅桑子慕絲蛋糕、水晶燕窩香芒奶凍。

不嗜甜亦可選擇味道清淡的蘋果烏龍茶海綿蛋糕，還有滋潤養顏的桃膠木瓜紅棗糖水，為媽媽送上甜絲絲的愛意。

▲ 威靈頓三文魚伴法式魚子醬(悦來酒店提供)

於5月12日前預訂5月12至13日之自助餐即可享8折優惠，而預訂5月14日母親節正日亦可享有85折優惠。

INFO

電話：2409 3226

價錢：5月12日至14日 原兵成人$738、長者及小童$558

3. 帝京酒店：首100位客人預訂有折扣



帝京酒店花月庭早前推出的「 紐西蘭深水小龍蝦．南歐海鮮自助晚餐 」，以海中珍品 —— 紐西蘭深海小龍蝦為主角，加上多款南歐海鮮，令一眾海鮮控大叫精彩。

藉著母親節，花月庭再加碼推出甜蜜時刻母親節自助晚餐，除了即開生蠔、凍海鮮 、爐端燒、即煎鴨肝等美食外，更加添多款矜貴美食，其中有照燒鮑魚甜薯香酥盒，照燒鮑魚燜得軟腍入味，甜薯蓉質地細滑，香酥盒入口酥脆，一口吃下感受多重口感。

▲ 花菇蠔皇炆花膠(帝京酒店提供)

酒店於母親節醠特別推出一系列燕窩甜品，定能俘虜家中女皇的心，包括燕窩苿莉花茶香梨千層班戟蛋糕，由一層薄薄的班戟皮，與苿莉花茶慕絲及香梨粒疊砌而成，面層再綴有燕窩，味道香甜。燕窩椰子芒果蛋糕則以紫色為主調，椰子海綿蛋糕配以椰子忌廉、椰青肉、芒果和燕窩，口感豐富。 其他還有燕窩金箔芝麻糕、藍莓低脂乳酪慕絲伴燕窩、燕窩紫薯麻糬撻等，一定令媽媽吃不停口。

凡於母親節5 月 13 日至 14 日惠顧母親節自助晚餐，每位媽媽除了可獲贈花菇蠔皇炆花膠乙客，更可獲贈CANVAS 天然清爽透薄防曬乳液SPF30 10 毫升 ( 價值$120) 及$100 現金購物禮券乙份 ， 突顯尊貴非凡地位。

另外，首100位客人預訂自助餐的客人，可享有不同程度的折扣價，自助餐價錢由六百多元起，性價比高。

▲ 母親節甜品(帝京酒店提供)

INFO

地址：旺角太子道西193號帝京酒店2樓

電話：26226154

價錢：

5月13日 成人$822.8、小童$558.8、優惠價成人$655

5月14日 成人$866.8、小童$569.8、優惠價成人$665

4. 灣景國際：5月7日前訂可享約92折

灣仔灣景國際灣景廳於母親節推出「花膠．燕窩」海鮮盛宴自助晚餐，饕餮盛宴以花膠、燕窩及一系列海鮮做食材，為食客譜出進補暖胃美饌，延續滋味體驗。除「花膠．燕窩」海鮮盛宴自助晚餐的點題美饌外，母親節期間更加入杏汁蛋白燉燕窩 (每位媽媽)、佛跳牆、麻辣炸乳鴿、花膠鮑魚茶碗蒸、龍蝦汁燴蝦球、黑松露釀西班牙式乳豬及鵝肝炒飯等，多款矜貴菜式必定讓媽媽沉醉於美食國度，樂而忘返！

▲ 「花膠．燕窩」海鮮盛宴自助晚餐，以花膠、燕窩做食材炮製多款菜式。(灣景國際提供)

甜品方面，餐廳每晚供應共8款口味的瑞士名牌MÕVENPICK 雪糕，更設多款美輪美奐的中、西、港式甜品任君選擇，以甜蜜滋味為母親節盛宴畫上完美句號。

現凡於5 月7 日或之前預訂並繳付全數，更可享早鳥優惠約92折。

▲ 餐廳有多款花膠美食，包括花膠香芒米紙卷及酸辣花膠凍等。(灣景國際提供)

INFO

電話：3909 9088 / WhatsApp：5721 2553

價錢：5 月13及14 日

原價：成人$649、長者及小童 519

優惠價 成人$599、長者及小童$469

記者：招美寶