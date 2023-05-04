【真假藥物】旺角藥房買藥3款均「假貨」 内地旅客無奈：投訴無果

▲ 内地旅客發帖講述自己買到非正牌藥物的遭遇。

内地旅客來港消費，其中一個to do list是購買家居常備藥物。有内地游客在小紅書上發帖講述自己在旺角藥房購買「假貨」的遭遇，他購買的3款藥物全部都是「假貨」，並指「找商家協商無果，投訴無果！」呼籲其他游客要擦亮眼睛。

該名内地游客在小紅書上發帖，指自己在旺角亞皆老街一間注明是正貨優質商號的藥房，購買了雙飛人藥水、無比敵及蜆殼胃散3款藥物，結果發現3款藥物均是「假貨」，他也公開了涉買「假貨」的店鋪地址。

商家協商無果，投訴無果，賣假藥，大家不要去，地址電話門頭都在上面不要在有朋友吃虧了，旺角好多假藥店，大家擦亮眼睛。

從該名旅客上傳的相片可見，3款藥物的包裝外觀，與深受歡迎的雙飛人藥水、無比滴及Shell 蜆殼胃散非常相似，但細看細節上有很大的區別。

真藥VS假藥VS影射藥

其實是否假貨呢？ 消費者委員會總幹事黃鳳嫺曾經撰文，拆解真藥、假藥及影射藥的區別。所謂的「假貨」，其實並不如一般認知中的偽造產品，如「假酒」、「假豉油」等。譬如長輩誤購的藥油，在包裝上跟知名品牌十分相似，它們都受到《中醫藥條例》規管，需要有正式註冊登記，通過品質及成效測試。不過，由於外表、名稱等跟原裝正貨幾乎如出一轍，不容易分辨，有誤導消費者之嫌，坊間俗稱這些產品為「影射藥」，建議光顧有信譽的商鋪。

海關也表示，影射產品若有有注冊並非冒牌貨品，不過，若商戶在銷售過程中，就該產品作出虛假商品說明，即以影射產品冒充正牌貨品，則屬違法。

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責任編輯：羅嘉欣