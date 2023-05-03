【性侵表妹】表哥否認33年前強姦7歲表妹　辯方稱僅以筆芯電觸碰下體

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現年47歲的表哥被指於33年前暑假，涉非禮當時10歲表妹，以及強姦另1名7歲表妹，並以墨水筆插入其下體，表哥否認強姦等共3罪，案件今（3日）於高等法院續審。現年40歲的表妹供稱，當時能分辨出被下體插入及以墨水筆插入尿道痛楚之分別。辯方則指從沒有發生強姦事件，被告只以筆芯電觸碰事主下體，並沒有用墨水筆插入其下體或尿道，事主不同意說法。

被告現年47歲，否認非禮、強姦及襲擊致他人身體傷害罪，控罪指他於1990年8月某日，於大埔一單位非禮年齡在16歲以下女童Y、強姦X及襲擊X致其身體嚴重受傷。

現年40歲的X於辯方盤問下續作供，X於口供曾稱遭被告用墨水筆插入尿道，遭性侵時下體感到撕裂痛楚，尿道被墨水筆插入時的痛楚則如「針拮」。X於庭上供稱，案發後洗澡時發現下體瘀黑，她以為是墨水滲入皮膚，後來才知道是瘀黑，數日變成黃色。

辯方則指X於口供中提及被告如何以墨水筆插入其尿道，甚至估計被告要擴大幅道，遂插入約6至8毫米深。X供稱是當時的感覺，因當時感到痛楚，而曾大叫一聲。辯方則指X當時既然感到痛楚，應忍不住大叫，不應只叫一聲。X供稱當時感到驚慌，惟遭被告掩口，未能叫出聲，內心卻不斷叫。

辯方指X向被告發出之whatsapp訊息，只提及「經過一輪性侵後」，質疑X沒有用上強姦字眼。X供稱，原本沒想過告上法庭，只想被告面對強姦的事實，訊息內容並非用作審判被告，只想表達心路歷程。

辯方指出，案發時被告只以筆芯電觸碰X的下體位置，因此她才感到冰凍，被告亦沒有插入其下體或尿道。若曾發生強姦事件，X發給被告的訊息必然提及強姦二字，以及若有撕痛楚的話，X於洗澡時定必感到痛楚。

X不同意說法，並指被告因插入不深，遂以筆擴大。X續指當時洗澡時發現下體瘀黑，感覺震驚多於痛楚。

辯方指事發至今已年代久遠，根本沒有發生強姦及筆插尿道事件，X因對被告的仇恨而有所扭曲。X供稱「我都想忘記」，並指「就係因為佢強姦我，所以有仇恨」。辯方又指醫學上亦不可擴大尿道6毫米，X供稱是當時的感覺，並指被告當時正在研究做實驗。

事主Y供稱，事後表姐替她及X洗澡時，看見X下體藍藍黑黑，狀似發瘀。Y供稱當時不知道發生何事，後來想及X是否遭被告打。

Y供稱表姐問及X因由時，X哭泣，表姐遂告知姑姐，後來表姐帶她與X到房間。Y供稱聽到廳外傳來打罵聲音，並聽到被告哭聲，Y步出房間時，看見被告坐在報紙上哭，並聽到姑姐說「人哋個女嚟㗎，你點賠返俾佢」，姑丈其後說了類似「懲罰咗佢喇」。

Y供稱當時不知發生何事，感到愕然，其後回家。Y指對事件感到不開心，但從沒有告知他人，亦沒有提及被打之事件。

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記者：林育慧