【氫能】城巴氫能巴士及加氫站試驗項目獲政府原則上同意推展　料今年稍後時間投入運作

▲ 政府「原則上同意」 城巴的氫能巴士及加氫站試驗項目申請。（城巴提供）

城巴今（3日）表示，其氫能巴士及加氫站試驗項目的申請，昨（2日）獲得政府氫能源跨部門工作小組發出「原則上同意」，中集安瑞科控股有限公司（中集安瑞科）旗下中集氫能科技（北京）有限公司（「中集氫能」）將為其供應及安裝加氫站，預料會與氫能巴士一同於今年稍後時間投入運作。

城巴指，氫能巴士目前正運往內地進行技術評估，並預計今年稍後時間返回香港，會正式向運輸署申請車輛類型評定，即出牌；同時也會籌備在西九龍車廠興建加氫站，有關供應及安裝合約，經評選後由中集氫能中標。而此兩個實驗項目，將分別成香港首輛投入運作的氫能車及加氫站。

城巴營運及工程總監馮家輝指，巴對於氫能源跨部門工作小組就兩個 試驗項目的申請給予原則上同意表示歡迎。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：黃小冰